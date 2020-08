iOS 13 : Un problème pour libérer de l'espace de stockage

Julien Russo

Depuis quelques mois, de nombreux utilisateurs se plaignent de vouloir supprimer du stockage sur leur iPhone et iPad, mais au final de ne voir aucun résultat après le fichier supprimé. Apple a reconnu sur son site officiel que cela provenait d'un problème logiciel. Voici la solution pour le régler !

Télécharger iOS 13.6.1

Si vous êtes concerné par ce bug de suppression du stockage, pour régler l'anomalie, il vous suffit de mettre à jour votre iPhone et/ou iPad vers la mise à jour iOS 13.6.1 !

En effet, les développeurs d'Apple ont rapidement été au courant de ce problème qui n'a pas fait grand bruit, mais qui a touché de nombreux utilisateurs à travers le monde.

Il faut dire que quand vous avez un stockage maximal assez faible sur votre appareil Apple et qu'en plus vous ne pouvez pas supprimer du contenu pour faire de la place, il y a de quoi se tirer les cheveux !

Apple conseille donc d'installer iOS 13.6.1 pour résoudre ce problème.



Dans le cas où vous n'avez pas assez de place pour installer la nouvelle mise à jour, il vous faudra brancher votre appareil sur un Mac ou un PC.

Une fois connecté, il vous suffira d'aller sur iTunes ou le Finder sur MacOS Catalina et supérieur, puis de vous rendre dans "Général" ou "Paramètres" et d'appuyer sur "Rechercher les mises à jour".



Si vous avez l'espace nécessaire pour installer la mise à jour, le plus simple est de tout faire depuis votre iPhone.

Rendez-vous dans "Réglages" > "Général" et "Mise à jour logicielle".



