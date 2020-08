Instagram intègre les conversations de Messenger

Il y a 12 heures

Medhi Naitmazi

Facebook avait annoncé son intention de fusionner les messageries WhatsApp, Instagram et Messenger en une seule application l’an dernier, et la société vient de poser la première pierre visible.



En effet, Instagram a été mis à jour pour proposer une option qui fusionne sa fonctionnalité de chat avec Facebook Messenger.

Instagram remplace sa messagerie par Facebook Messenger

Les utilisateurs d'Instagram sont maintenant invités à joindre leurs comptes avec Facebook Messenger, qui apporte bien évidemment les discussions et les fonctionnalités de Messenger à Instagram. «Il existe une nouvelle façon d'envoyer des messages sur Instagram», indique le message affichant les icônes des deux applications appartenant à Facebook.

En plus de combiner les discussions des deux services, la mise à jour ajoute également certaines des options précédemment disponibles sur Facebook Messenger, y compris les discussions colorées, les réactions avec n'importe quel emoji et le glissement pour répondre à des messages individuels.



Instagram dit que la fusion avec Facebook Messenger est facultative pour le moment et que les utilisateurs peuvent la refuser. Mais cette nouveauté réservée aux américains à l’heure de ses lignes, n’est pas encore totalement active. Le déploiement est en cours.

Si tout va bien, l'étape suivante consiste à faire l’inverse, intégrer Instagram dans Messenger, puis de combiner les deux services avec WhatsApp.



L'année dernière, un rapport a révélé que les employés de WhatsApp s’inquiétaient de cette fusion, car l'application de messagerie populaire dispose d'un cryptage fort qui pourrait être affecté en la combinant avec d'autres applications.



Dans tous les cas, réunir les infrastructures et faire en sorte que les services soient interopérables est un travail de titan pour les ingénieurs de Facebook car chaque plateforme a été initialement développée par des équipes distinctes, le réseau social ayant racheté Instagram puis Whatsapp.



Est-ce une bonne nouvelle pour vous ou préférez-vous que les apps du groupe restent séparées ?

