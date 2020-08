Apple étend la fenêtre d'achat AppleCare de 60 jours à un an

Apple vient de prendre une décision respectable concernant l'achat de ses produits : la fenêtre pour acheter des abonnements AppleCare passe désormais de 60 jours à une année. Ce changement de période est disponible pour les utilisateurs qui optent pour AppleCare + ou pour ceux qui paient la protection avec l'Apple Card, en plusieurs fois. Attention cependant, cette nouveauté ne concerne pour le moment que les États-Unis et le Canada... Nous vous tiendrons informés d’un éventuel changement en France, Belgique, Suisse et autre. Source

Lorsque vous achetez un appareil Apple, il faut savoir qu'il est possible de souscrire à une assurance permettant de faire face à d'éventuels problèmes, que ce soit une panne ou une casse physique. Seulement, la décision devait être prise assez vite, étant donné que la souscription devait se faire dans les 60 jours suivants l'achat. Un choix difficile, quand on sait que les tarifs sont élevés...

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.