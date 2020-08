Apple veut fermer les comptes de développeur d'Epic Games le 28 août

Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Epic Games à Apple. Alors que le créateur de Fortnite a volontairement fraudé les règles de l'App Store en proposant son propre moyen de paiement pour éviter la commission de 30% d'Apple, l'éditeur a été sanctionné par le retrait de son jeu phare. Cependant, les choses pourraient être bien pires...

La pression monte entre Epic Games et Apple. La firme de Cupertino ne supporte pas que l'éditeur est fraudé les conditions générales de l'App Store et le fait savoir avec une nouvelle offensive qui doit déjà faire trembler le siège d'Epic Games.

Apple aurait pour ambition de mettre fin à l'accès complet d'Epic sur l'App Store, cela comprend l'ensemble des outils comme celui de développement d'applications. Apple estime que cela ne sert à rien d'offrir l'accès à de tels outils à une entreprise qui fait tout pour esquiver la commission de 30%.

Le créateur de Fortnite a reçu l'information qu'à partir du 28 août, l'ensemble de ses accès à l'App Store seront définitivement clôturés. C'est un coup dur pour Epic, puisque l'entreprise utilise les outils d'Apple pour créer des logiciels Unreal Engine afin de les proposer aux développeurs tiers pour les jeux iOS.

Dans la plainte déposée par Epic Games devant la justice, on peut lire cet extrait :

Que ça soit Epic Games ou non, Apple a appliqué la même procédure que n'importe quel développeur qui violerait les conditions générales de l'App Store. Voici le mail officiel qu'a reçu Epic à l'issue du retrait de Fortnite :

Après un examen plus approfondi de l'activité associée à votre adhésion au programme Apple Developer Program, nous avons identifié plusieurs violations du contrat de licence du programme Apple Developer Program. Par conséquent, votre compte du programme pour développeurs Apple sera résilié si les violations énoncées ci-dessous ne sont pas résolues dans les 14 jours. [...]

Si votre abonnement est résilié, vous ne pouvez plus soumettre d'applications à l '«App Store» et vos applications encore disponibles pour la distribution seront supprimées. Vous perdrez également l'accès aux programmes, technologies et capacités suivants:

- Tous les logiciels, SDK, API et outils de développement Apple

- Versions préliminaires d'iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS

- Versions préliminaires d'outils bêta tels que Reality Composer, Create ML, Apple Configurator, etc.

- Service de notarisation pour les applications macOS

- Plateforme et support ‌App Store‌ Connect (par exemple, assistance pour la transition de compte, réinitialisation de mot de passe, problèmes de nom d'application)

- TestFlight

- Accès au portail de provisionnement pour la génération de certificats et la génération de profils de provisionnement

- Possibilité d'activer les services Apple dans -app (c.-à-d. Apple Pay , CloudKit, PassKit, Kit de musique, HomeKit , Notifications Push, Raccourcis Siri , Connectez - vous avec Apple, extensions de noyau, FairPlay Streaming)

- Accès aux clés émises par Apple pour se connecter à des services tels que MusicKit, DeviceCheck, APNs, CloudKit, Wallet

- Accès aux certificats de signature de l'ID de développeur et aux certificats de signature de l'extension du noyau

- Assistance technique aux développeurs

- Participation à l'application universelle Programme de démarrage rapide, y compris le droit d'utiliser le Developer Transition Kit (qui doit être retourné à Apple)

- Les efforts d'ingénierie pour améliorer les performances matérielles et logicielles d'Unreal Engine sur le matériel Mac et iOS; optimiser Unreal Engine sur Mac pour les workflows créatifs, les ensembles virtuels et leurs systèmes CI / Build; et adoption et prise en charge des fonctionnalités ARKit et des futures fonctionnalités VR dans Unreal Engine par leur équipe XR

Nous espérons que vous serez en mesure de remédier à vos violations du contrat de licence du programme Apple et de continuer à participer au programme.