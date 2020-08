Apple Watch SE : une Series 3 améliorée en mars 2021 ?

Il y a 7 heures

Alban Martin

6

Après l'iPhone SE, Apple pourrait lancer l'Apple Watch SE. En effet, un bruit de couloir vient de nous arriver aux oreilles avec quelques détails intéressants.



La firme à la pomme pourrait investir encore un peu plus le milieu de gamme des montres connectées avec une Series 3 améliorée. Renommée SE comme pour le dernier iPhone en date, elle profiterait de quelques évolutions dans un "vieux" boitier.

L'Apple Watch SE en approche ?

Encore une fois, c'est notre ami leaker Komiya qui nous propose une fuite à propos des futurs produits Apple. Pour lui, l'Apple Watch 6 serait suivie d'une Apple Watch SE. Outre son vieux design repris de l'Apple Watch 3, la tocante serait équipée des dernières puces S6 et W4, avec 16 Go de stockage, une couronne digitale haptique, le Bluetooth 5.0 et un mode d'appel SOS international sur la version 4G Cellular.



Un produit très intéressant sur le papier, même si on aurait aimé avec l'ECG intégré. Bien évidemment, pour contenir le prix, la firme aurait du faire des choix. D'ailleurs, le tarif serait calqué sur celui de la Series 3 actuellement en vente, soit 229€.

Si vous êtes intéressés, reste désormais à patienter. Oui, l'Apple Watch SE n'arriverait pas en septembre mais en mars prochain. Si c'est le cas, Apple sortirait alors son iPhone 12 4G aperçu plusieurs fois dans les rumeurs. Un autre appareil à prix "cassé" pour le printemps, une habitude prise par la firme de Cupertino qui lance ses iPhone SE et ses iPad classiques à ce moment précis depuis quelques années.



Source