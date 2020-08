DOOM II ajoute l'add-on BTSX Episode 2 sur iOS et Android

Il y a 2 heures

Alban Martin

2

Un an après leur retour, les FPS DOOM 1 et DOOM 2 continuent de s'améliorer. Ceux qui fêtaient leurs 25 ans en 2019 ont été bichonnés par Bethesda qui édite la version mobile.



Si l'ajout du mode 60 images par seconde était intéressant, les ajouts de contenu le sont tout autant. Cette fois, on a droit à 25 niveaux supplémentaires sur iOS et Android sur Doom II.





DOOM II ajoute 25 niveaux sur mobile

Une nouvelle mise à jour est disponible pour DOOM II sur toutes les plateformes avec un add-on bien connu des anciens joueurs PC. Pour la fin de l'été, les développeurs ont ajouté BTSX Episode 2, un DLC contenant 25 niveaux supplémentaires ainsi que de nouveaux environnements. Et la bonne nouvelle c'est que Back To Saturn X Episode 2 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Android.



Une bonne occasion de (re)lancer une partie et de faire varier les plaisirs en découvrants les ruines Alien, des laboratoires désaffectés ou encore des bâtiments gothiques. Le tout est bien évidemment pixelisés, comme à l'époque. Pour le reste, c'est très fluide, addictif et parfois flippant avec des monstres qui surgissent de partout. Un classique qu'il faut avoir testé dans sa vie de gamer.



Voici le premier niveau en vidéo :



Qui a déjà joué à Doom sur iPhone ou iPad ?



Télécharger DOOM II à 5,49 €