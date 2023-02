Le jeu Mighty Doom arrive sur iOS et Android !

C'est un secret de Polichinelle, Bethesda et sa filiale Alpha Dog Games travaillent depuis un bout de temps sur un jeu mobile "Doom". Après des années de rumeurs, nous entrevoyons enfin le bout du tinette avec le lancement des précommandes et une date de sortie mondiale. Le jeu est nommé Mighty Doom et il s'agit plus ou moins d'un Archero-like, un jeu de tir vu de haut avec une composante roguelike, mais rempli de toutes les facettes infernales et gores de l'univers de Doom.

Le premier Doom mobile

Dans Mighty Doom, vous allez évidemment botter les fesses des démons et des créatures de l'enfer, mais dans une ambiance moins sombre que les FPS originaux de la franchise. En effet, Mighty Room affiche une plastique cartoon et colorée, logique quand on comprend que notre personnage est en fait le Mini Slayer, la poupée à collectionner - ou plutôt la figurine - des derniers jeux Doom. Tout cela est très bien réalisé comme vous pouvez le voir dans ce tout nouveau trailer de Mighty Doom.

Mighty Doom a déjà fait ses premiers pas sur l'App Store canadien le mois dernier, l'occasion pour les joueurs du pays de découvrir un titre vraiment prenant, notamment grâce à des mécaniques bien pensées, ainsi qu'un modèle économique (free-to-play) équilibré. Il est tout à fait possible de jouer sans débourser le moindre centime. Reste à voir comment évoluera le Battle Pass qui vient d'arriver.



Voilà qui fait echo à l'annonce de Tomb Raider Reloaded sorti la semaine dernière. Le jeu de Square Enix a repris une licence légendaire en y injectant un peu d'Archero, pour un gameplay parfaitement adapté aux mobiles.



Si vous êtes intéressé par Mighty Doom, vous pouvez vous pré-enregistrer sur le Google Play pour Android, ou attendre que la fiche App Store soit en ligne dans votre pays. En France, ce n'est pas encore le cas. Au pire, ce sera le 21 mars, jour de sortie mondiale. Ce sera le premier vrai Doom mobile, après le portage des titres historiques Doom 1 et Doom 2 !

Télécharger le jeu gratuit Mighty DOOM