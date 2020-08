L'Apple Store de Brooklyn a été vandalisé

Julien Russo

Une récente vidéo publiée sur YouTube fait parler d'elle depuis 48 heures, elle a été postée par la chaine FreedomNewsTV et on y voit plusieurs manifestants casser la vitrine de l'Apple Store de Brooklyn. Il y a des jets de pavés contre les vitrines afin de les briser et pénétrer par effraction dans la boutique.

Des militants antifa s'attaquent à l'Apple Store de Brooklyn

Les faits se sont passés dans la nuit du 15 août au 16 août. Une grande manifestation d'antifascistes a lieu dans les rues de Brooklyn, l'occasion pour faire passer un message de "paix" et pour dire qu'il faut arrêter toutes les violences et tueries de masses qui sévissent aux États-Unis.

Malheureusement, la manifestation est vite devenue incontrôlable, comme en France dans les manifestations à fort rassemblement, des casseurs s'immiscent et profite de l'effet de groupe pour casser et voler dans les magasins.

Si l'Apple Store a été violemment vandalisé, des messages plus inquiétants ont été tagué sur l'un des murs de la boutique, on pouvait y lire : "Tuer Bezos" (le patron d'Amazon).

Dans la vidéo on voit deux individus à l'intérieur de l'Apple Store, visiblement avec le tee-shirt bleu il semblerait que ça soit des employés qui appellent la police.

On peut voir également dans la vidéo que de nombreux autres commerces de Brooklyn ont été vandalisés.