L'application Téléfoot de MediaPro est disponible sur iOS (pas Android)

En pleine phase finale de ligue des champions et juste avant la reprise du championnat français, voici l’application Téléfoot. Développée par Mediapro, il s’agit de la nouvelle chaîne du foot que l’on pourra retrouver chez SFR, Bouygues, Facebook et donc sur iOS. Compatible avec l'iPhone, l'iPad et l'Apple TV, elle fait l’impasse sur Android, en tout cas pour le moment.

TELEFOOT la chaîne du FOOT est arrivée sur iOS

Annoncée par l’entreprise espagnole avec une offre mobile spécifique à 14,99€, l’app ne la propose bizarrement pas. De plus, pour éviter la commission d’Apple, Telefoot nécessite de s’abonner sur le site avant de se connecter au sein de l’app.



Du coup, seules les offres à 29,99€ par mois ou 269,99€ par an sont disponibles avec notamment les flux 4K et le multi-écran. Par contre, il y a une offre avec Netflix HD à 29,99€ en tout mais elle nécessite un engagement d’un an.



Pour le reste, Telefoot est compatible avec AirPlay et Chromecast, en tout cas pour ceux qui paient plein pot.



En tout cas, Mediapro semble apprécier Apple car Telefoot sortira plus tard sur Android et pourrait même s’intégrer à TV d’Apple.



En termes de contenu, Telefoot c’est assez énorme avec les affichés du vendredi, du dimanche et tous les chocs de la ligue 1 en exclus.

L’intégralité de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League pour la saison 2020-2021 ;



Les 10 plus grands chocs de la saison de la Ligue 1 Uber Eats en exclusivité (PSG/OM, OM/OL, OL/PSG ...) ;



Plus de 300 matchs de la Ligue 1 Uber Eats en exclusivité, dont l’affiche du vendredi soir et du dimanche soir ;



Le multiplex de la Ligue 2 BKT le samedi soir en exclusivité (soit 8 matchs par journée de championnat);



Des émissions inédites et des programmes immersifs au coeur des clubs pour revivre chaque journée de Championnats.



- Les 10 plus belles affiches de la Ligue 1 Uber Eats à suivre en exclusivité:

- Olympique de Marseille - AS Saint-Etienne

- Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille

- Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille

- Olympique Lyonnais - AS Saint-Etienne

- Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais

- LOSC Lille - Paris Saint-Germain

- AS Saint-Etienne - Olympique Lyonnais

- Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain

- Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais

- Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain



Parce que le foot, ce n’est pas que du foot.

