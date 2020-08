Les coques pour iPhone 12 sont déjà en vente

Il y a 60 min

Medhi Naitmazi

Apple devrait présenter sa nouvelle gamme d'iPhone 12 dans quelques semaines à peine avec un keynote prévu pour début septembre. Avant cette annonce, dénoue avons fait un tour sur la toile et trouvé quelques coques pour l’iPhone 12 de 5,4 pouces, le tout nouveau modèle d’entrée de gamme qui va inaugurer un gabarit plus compact que les autres variantes de 6,1 pouces et 6,7 pouces de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro.

Plusieurs accessoires pour iPhone 12

Les accessoires signés Kenzou, ZtotopCase ou encore AHABIPERS offrent un autre aperçu du nouveau design à bord plat du prochain iPhone 12. Encore une fois, on trouve de nombreuses similitudes avec l'iPhone 4.



Si les coques sont déjà disponibles, il y a fort à parier que les fuites qui nous arrivent depuis près d’un an désormais sont encore une fois justes. Le nouveau design avait été révélé en septembre 2019, soit au moment de la sortie des iPhone 11...



Outre les coques en silicone et autre TPU, certains fabricants proposent également des protections d’écran en verre trempé mais avec un visuel de Samsung. Dans tous les cas, les stocks sont déjà prêts.

En revanche, ces coques ne permettent pas de confirmer la nouvelle encoche réduite, ni la nouvelle disposition des objectifs photos des modèles Pro, avec notamment le fameux Lidar. En effet, les protections ne sont pas impactés par ces deux changements fortement possibles et ne les reflètent pas sur leurs rendus.



La gamme iPhone 12 devrait se composer de quatre appareils répartis sur trois tailles d'écran différentes : un modèle de 5,4 pouces donc, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces. L'iPhone 12 de 5,4 pouces et l'une des variantes de 6,1 pouces, l’iPhone 12 Max, devraient être les modèles bas de gamme, tandis que l'autre modèle de 6,1 pouces et le 6,7 pouces devraient être les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.



Pour le reste, ce seront les premiers smartphones Apple a être compatibles 5G. Ils auront tous une dalle OLED, et les Pro devraient même offrir un rafraîchissement 120 Hz.