MONOPOLY Poker : un jeu de Texas Holdem gratuit sur iOS et Android

Il y a 3 heures

Alban Martin

Surprise, MONOPOLY Poker vient d'arriver sur l'App Store et le Google Play. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un mix entre l'univers Monopoly et le célèbre jeu de cartes.



Développé par Azerion qui a déjà fait ses preuves dans le poker social, Monopoly Poker utilise le système du jeu plateau traditionnel pour pimenter les parties avec divers bonus.



MONOPOLY Poker - Texas Holdem débarque sur les mobiles

Comme vous vous en doutez, il ne s’agit pas de parier avec de l’argent réel mais de s’amuser autour de la licence au milliard de joueurs dans 114 pays. Oui, le MONOPOLY de Hasbro est une institution.



Comme attendu, la réalisation est de bonne facture, avec des effets et animations agréables à l’œil. Concernant le jeu lui-même, il y a 3 types de Texas Hold'Em auxquels vous pouvez jouer : Cash Game, tournois Sit&Go, et des tours de Spin&Play super rapides.



Pour ce qui est du modèle économique, on a bien un freetoplay avec une recharge automatique de jeton plusieurs fois par jour, toutes les 4 heures. Si vous voulez jouer plus, soit vous gagnez, soit vous payez. Si la partie Monopoly ajoute un petit plus, il nous semble plus superficiel qu’autre chose à première vue.

La licence MONOPOLY fait partie de la stratégie à long terme d'Azerion visant à obtenir des licences pour des marques célèbres auprès de détenteurs internationaux au profit de ses joueurs, annonceurs et éditeurs clients. Au cours des derniers mois, Azerion a également conclu des accords de partenariat avec Ajax Esports et Talpa Networks.

