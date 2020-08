Apple vaut 2000 milliards de dollars

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

3

C'est officiel, Apple devient la première entreprise américaine à atteindre une valeur de 2 000 milliards de dollars. Sa valeur en bourse ne cesse de grimper. Retour sur la montée en puissance de ce géant du monde de la technologie.

Apple vaut 2 000 milliards de dollars

Apple vaut 2 milliards de dollars ! Il aura fallu 44 ans à Apple pour atteindre cette valeur folle. Le plus fou dans cette histoire c'est que le 1er billion est arrivé au bout de 42 ans (2018). Encore plus incroyable, la totalité du 2ème milliard a été générée durant les 21 dernières semaines. Vous l'aurez compris, la pandémie du Coronavirus n'a pas du tout affaibli Apple, au contraire même...



Ce mercredi 19 août 2020, au matin, les actions en bourse d'Apple ont atteint 467,78 $, ce qui explique cette valeur de 2 milliards. Profitons-en d'ailleurs pour parler du fait que cette pandémie a été très bénéfique aux GAFAM dans leur ensemble (Apple, Facebook, Microsoft...).



Si vous n'avez pas encore eu le temps de réaliser la puissance d'une telle valeur, sachez qu'Apple détient une valeur plus élevée que tout le CAC40 réuni, autrement dit, les 40 plus grosses sociétés françaises. Rien que ça !



Apple a énormément grandi au cours de la dernière décennie, ils ont su entrer dans le quotidien de millions de personnes à travers le monde. L'iPhone est le smartphone le plus "aimé" par les moins de 25 ans.



Comme je le disais un peu plus tôt ce matin, Apple a quelques problèmes en ce moment mais l'action en bourse elle, continue de grimper à une allure assez déconcertante.



À quand les 3 milliards de dollars de valeur ?



Source