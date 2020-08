Enquête en Corée sur les achats intégrés d'Apple

Info du jour qui concerne l'App Store. En Corée, plusieurs startups appellent à une enquête sur les achats in-app d'Apple. Le but est de savoir si Apple pourrait enfreindre les lois coréennes sur les achats intégrés (in-app) et les comportements anticoncurrentiels. Décidément.

Enquête en Corée du Sud sur les pratiques autour des achats intégrés d'Apple

Une alliance de développeurs d'applications et de petites entreprises coréennes, a soumis une pétition à la Comission coréenne des communications ce mercredi 19 août 2020. Ils demandent une enquête afin de déterminer si Apple pourrait enfreindre les lois coréennes, que ce soit sur les achats intégrés et les comportements anticoncurrentiels. Précisons par la même occasion que Google avec son Google Play Store est aussi visé.

Avec cette plainte, ils dénoncent le fait qu'Apple oblige les développeurs à utiliser leur système d'achat in-app. Grâce a celui-ci, Apple prend une commission de 30%.



A travers cette démarche, ils veulent faire comprendre que les grands développeurs, peuvent être en mesure de négocier des taux de comission plus bas avec les fournisseurs de plates-formes, alors que cela est impossible pour des petits développeurs et des startups.



Apple et Google représentaient 87,8% du marché coréen des applications en 2019. Les bureaux coréens d'Apple et de Google n'ont pour l'instant fait aucun commentaire.



Cette requête nous fait bien évidemment penser à ce qui se passe en ce moment entre Epic Games et Apple, sans oublier Spotify, Tinder, Netfix... qui eux aussi se sont joint au combat.



Décidément, le problème devient de plus en plus lourd pour Apple qui a déjà commencé à mettre en place sa défense sur ce sujet dans la bataille avec Epic Games.



A suivre dans les semaines à avenir, en attendant l'action en bourse elle, n'en finit plus de grimper.



