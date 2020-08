Huawei continuera les mises à jour d'Android

Nous sommes en droit de nous questionner sur l'avenir de Huawei, et plus particulièrement pour ceux qui possèdent un modèle sous Android.



Car oui, si vous ne le saviez pas, Huawei a été jugé comme espion par le gouvernement américain, qui lui a retiré le droit de travailler avec des entreprises locales, dont Google.



Néanmoins, le constructeur chinois se veut rassurant pour ce cas de figure, affirmant que les anciens modèles ne sont pas compris dans les sanctions.

Huawei veut rassurer les utilisateurs Android

Depuis le 13 août dernier, Huawei n'est plus autorisé à travailler avec Google, et plus particulièrement avec le système d'exploitation Android.



En effet, suite à la décision du gouvernement Trump et sur les soupçons d'espionnage industriel, la sanction est désormais appliquée. Seulement, Huawei rassure et affirme que presque rien ne change et que les appareils sortis avant le décret ne sont pas concernés et continueront à recevoir des mises à jour.

Nos clients pourront continuer à recevoir des mises à jour logicielles grâce à la force de la communauté open source et à nos propres capacités de recherche et de développement.



Pour les téléphones sur lesquels Google Play est installé et prêt à l'emploi, toutes les applications téléchargées depuis Google Play Store et d’autres applications Google continueront de recevoir des mises à jour.



