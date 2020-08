Instagram ajoute les QR codes pour tous les utilisateurs

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

William Teixeira

C'est une nouveauté qui vient d'apparaître pour l'ensemble des utilisateurs d'Instagram. Hier, pour partager son compte Instagram avec un proche, vous deviez donner votre pseudo @..., aujourd'hui vous pouvez toujours continuer à le faire... ou choisir de partager votre QR code ! Chaque utilisateur a un code unique qui renvoie vers son profil.

Disponible dès maintenant sur Instagram

C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Instagram, il devient maintenant plus facile de partager son compte avec d'autres personnes. Une nouvelle mise à jour vous propose de récupérer votre QR code personnel ou de scanner celui d'une autre personne.

Si cela est utile pour les particuliers, c'est une petite révolution pour les entreprises. Avec la crise du Covid-19, les professionnels (salon de coiffure, restaurants, magasins de vêtements...) ont besoin de maintenir le contact avec les clients en leur montrant les derniers menus, les derniers arrivages de vêtements et les dernières promotions !

Avec le QR Code d'Instagram, il est possible de l'imprimer et de le mettre proche des caisses ou à la vitrine du magasin. Résultat, un client passe à proximité, scan le QR code et se retrouve directement sur votre profil Instagram où il pourra s'abonner.

Pour récupérer votre QR code ou en scanner un, il vous suffit de vous rendre sur votre profil, puis d'aller dans le menu hamburger en haut à droite (les trois barres horizontales), vous trouverez après entre "Votre activité" et "Éléments enregistrés" l'option "Code QR", vous aurez après votre code qui s'affichera sur l'écran avec l'option pour en scanner tout en bas.



