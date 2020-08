 Netflix choisit un programme pour vous en fonction de vos goûts

Il faut rappeler que c'est une fonctionnalité qui est pour l'instant en phase de test. Qui dit test dit deux options, la première bien évidemment, que cela pourrait bientôt être déployé pour le grand public. La deuxième est, tout simplement, qu'elle ne voit jamais le jour. Netflix attend sûrement le retour des utilisateurs qui ont la chance de tester actuellement cette option. Avec ce réglage, Netflix montre encore une fois ses envies de nouveautés perpétuelles afin d’attirer toujours un maximum de clients. La qualité/quantité de programmes disponible actuellement sur Netflix associé à une interface fluide et constamment en progression nous rappelle pourquoi Netflix est le leader du marché de la VOD. Source

Nouveauté surprise du côté de Netflix, un bouton aléatoire fait son apparition. Son but ? Rechercher un film ou une série à votre place en fonction de vos goûts. Encore un petit plus pour vous aider à trouver quelque chose à regarder.

