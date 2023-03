La fonction "Live" arrive sur Netflix avec des programmes inédits

Netflix a toujours misé sur le streaming, un contenu mis à votre disposition que vous lancez et mettez en pause quand vous en avez envie. Cependant, Netflix n'ignore pas les contenus en direct, le service a déjà essayé dans le passé, mais avec des séries et films disponibles dans le catalogue. Sans surprise, l'intérêt des abonnés a été assez limité. Aujourd'hui, Netflix a décidé de passer un nouveau cap en proposant des émissions et stand-up en direct.

Le direct sur Netflix, ça arrive (vraiment) !

Bonne nouvelle pour les abonnés Netflix, le service de streaming vient de dévoiler son intention de lancer une fonctionnalité "Live" dans son application. À travers cette nouveauté, la firme américaine souhaite fournir à ses fidèles un flux en direct où des émissions, stand-up et événements seront diffusés sur des dates et horaires prédéfinis.



Netflix mettra en avant des programmes originaux qui seront exclusivement visibles sur le service de streaming, autrement dit un abonnement sera indispensable !

Pour le premier rendez-vous, Netflix proposera un stand-up de Chris Rock, il sera diffusé dans la nuit de samedi à 4h du matin. Le compte Twitter de Netflix qui dévoile cette information n’indique pas si le replay sera disponible sous forme d'ajout dans le catalogue, mais on imagine que ce sera le cas.

Et si Netflix s'investissait dans le sport ?

Netflix qui s'intéresse aux événements en direct, Prime Video qui diffuse la Ligue 1 et Apple qui propose les matchs de MLS, on ne peut pas s'empêcher de se dire "et si les dirigeants de Netflix avaient pensé à la même chose ?". Avec cette nouvelle concurrence dans le monde du streaming, l'hypothèse que Netflix s’engage dans du contenu sportif en direct n'est pas à exclure.

On le sait, le populaire service de streaming a perdu des plumes ces derniers mois, les abonnés ont résilié en masse au premier trimestre de 2022 et la tendance ne va pas s'améliorer avec les restrictions liées au partage de compte.



Netflix pourrait avoir envie d'attirer un nouveau public qui demande plus qu'un accès à des films, séries et documentaires. Prime Video a été un précurseur dans le concept de la diffusion sportive sur une plateforme de streaming. Auparavant, c'était quelque chose d'inconcevable, car dans l'esprit de tout le monde, les matchs de foot étaient exclusivement diffusés sur des chaines dédiées au sport comme beIN Sport, RMC Sport, Eurosport ou encore Canal+ Sport. Amazon a bousculé les codes en achetant les droits de la Ligue 1, ce qui a donné des idées aux concurrents, à commencer par Apple.



Avec cette diffusion en direct, Netflix pourrait commencer à envisager d'être un diffuseur de rencontres sportives dans un avenir proche. Toutefois, cela ne se fait pas du jour au lendemain, il faut assurer les moyens techniques, encaisser l'afflux massif d'abonnés sur les matchs importants, sélectionner les meilleurs commentateurs...



Si Netflix va dans ce sens, quel championnat proposera-t-il à ses abonnés ? Pour l'instant, les choix sont restreints puisque les droits exclusifs de la Ligue des Champions sont partagés entre RMC Sport et Canal+, la Ligue 1 est entre les mains d'Amazon et Canal+, la NBA est actuellement diffusée chez beIN Sport pour la majorité des matchs... Bien sûr, tout peut changer d'une saison à l'autre et Netflix a les moyens financiers pour s'imposer face à des géants prêts à tout pour acquérir les droits exclusifs.