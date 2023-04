3 Mac inédits apparaissent dans la configuration Localiser d'Apple

Trois nouveaux identifiants technique de Mac ont été récemment ajoutés à un fichier de configuration du service Localiser sur les serveurs d'Apple, comme l'a découvert Nicolás Álvarez (via @aaronp613). Une trouvaille qui tombe à pic puisque les rumeurs évoquent plusieurs sorties d'ici la WWDC 23 en juin prochain.

Mac14,8, Mac14,13 et Mac14,14

Les nouveaux identifiants sont Mac14,8, Mac14,13 et Mac14,14, et ils apparaissent dans une liste aux côtés de Mac14,3 et Mac14,12, les identifiants des derniers modèles de Mac mini M2 et M2 Pro. La liste figurant dans le fichier de configuration d'Apple concerne l'activation de la "surveillance de la séparation", ce qui suggère qu'il pourrait s'agir de modèles de Mac de bureau qui n'ont pas besoin d'être activement suivis via Localiser pour être séparés de l'utilisateur, comme c'est le cas pour les MacBook Air et MacBook Pro.



La nature exacte de ces nouveaux modèles de Mac n'est pas claire, car Apple est récemment passé de l'utilisation d'identifiants de modèles plus spécifiques comme "MacBookAir10,1" à des identifiants génériques basés sur "Mac" qui peuvent très bien représenter n'importe quel membre de la famille. Parmi les nouveautés attendues du côté du Mac, le Mac Pro se place tout en haut, bien que Mark Gurman de Bloomberg pense qu'il ne sera pas prêt à être lancé lors de la WWDC en juin.

Comme expliqué hier soir, le journaliste américain pense également que le Mac Studio ne sera pas mis à jour tant que les membres haut de gamme de la famille de puces M3 ne seront pas prêts, ce qui semble peu probable avant le début de l'année 2024. Le Mac mini ayant été mis à jour en janvier, la seule autre possibilité apparente de mise à jour du Mac de bureau est l'iMac, mais celui-ci ne devrait pas non plus être mis à jour avant que les puces M3 ne soient disponibles vers la fin de cette année au plus tôt.



On ne sait pas non plus combien de lignes de produits ces trois nouveaux identificateurs de modèles représentent. Comme on l'a vu avec le Mac mini et d'autres Mac récents, les modèles avec plusieurs options de puces peuvent avoir plusieurs identifiants, il est donc possible que ces nouveaux identifiants représentent trois variantes d'un seul produit. Ce pourrait être alors le fameux MacBook Air 15 pouces dont on parle tant, un modèle inédit pour la gamme, qui devrait reprendre la puce M2.



Réponse dans quelques semaines, lors du keynote du 5 juin 2023 à l'occasion de l'ouverture de la WWDC qui devrait lever le voile sur quelques produits mais surtout les nouveautés logicielles comme iOS 17 et macOS 14.