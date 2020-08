Apple dévoile par accident la date du keynote de l'iPhone 12

En effet, un essai réalisé sur la chaine YouTube de la marque mis en ligne quelques instants a permis de voir que la conférence devrait avoir lieu le 10 septembre prochain. Rapidement supprimée, il s'agissait de la vidéo en direct qui permettra de suivre les annonces de Tim Cook et de ses équipes. On attend l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro mais aussi le AirPower ou encore l'Apple Watch 6. Sans oublier probablement un mot sur les premiers Macs sous Apple Silicon. Alors, vous avez coché la case du calendrier ?

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.