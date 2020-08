Apple poursuivi pour un problème d'affichage avec le MacBook Pro

Est-ce que les attaques s'arrêteront un jour du côté d'Apple ? Probablement pas, c'est la rançon de la gloire qui veut ça, mais il faut bien avouer que l'équipe juridique de la Pomme a du pain sur la planche ces derniers temps.



Cette fois-ci, c'est une plainte de recours collectif qui a été déposée mercredi 19 août avec pour objet un problème d'affichage avec le MacBook Pro.



Cette faille, baptisée “stage light”, va être étudiée par le tribunal de district des États-Unis.

Apple en justice pour le “stage light” du MacBook Pro

Lors du lancement des modèles de MacBook Pro fabriqués en 2016 et 2017, il faut savoir qu'un problème plus ou moins récurrent avait lieu au niveau de l'écran.



En effet, de nombreux utilisateurs ont constaté des problèmes d'affichage de rétroéclairage : l'affaire, baptisée "stage light" ou "flexgate" vient de prendre une autre ampleur puisque Apple est désormais attaqué par un recours collectif.



Découvert réellement en 2018, le problème prend la forme de taches sombres qui traversent le bas de l'écran ressemblant à des installations lumineuses que l'on peut voir sur des scènes de théâtre.



À l'époque, le spécialiste iFixit avait tenté de découvrir la raison du problème, qui semblait provenir d'un câble flexible qui relie l'écran à un contrôleur situé sur la carte mère.



Un programme de réparation avait été lancé pour les modèles 13 pouces de 2016, sans prendre en compte ceux de 2017 qui rencontraient le même problème.



Les demandeurs demandent des dommages-intérêts, des frais de justice et un jugement obligeant Apple à identifier et à déclarer tous les ordinateurs portables MacBook Pro défectueux.



