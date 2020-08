Une étude découvre que l'iPhone peut servir d'alcootest

Plusieurs étudiants de l'Université de Pittsburgh viennent de faire une découverte plutôt surprenante. En effet, l'iPhone (comme tous les autres smartphones sur le marché) peut servir d'alcootest. Pour cela, l'expérimentation a utilisé l'accéléromètre associé à un algorithme.

L'iPhone pourrait sauver des vies

C'est une nouvelle fonctionnalité que pourrait intégrer Apple dans une future version d'iOS. L'iPhone possède un accéléromètre, il s'agit d'un composant capable de reconnaitre les mouvements que vous effectuez avec votre smartphone. Cela sert par exemple pour les jeux de voitures, la boussole... D'après une idée de plusieurs étudiants, on pourrait exploiter ce composant pour détecter des mouvements qui indiquent que le comportement d'une personne est celui de quelqu'un qui a un peu trop abusé sur le nombre de verres.

Le rapport explique que si on prend l'accéléromètre et qu'on développe un algorithme capable de comprendre les mouvements indiquant un potentiel taux d'alcoolémie élevé, cela serait aussi fiable qu'un alcootest classique.

Alors bien sûr, pour l'instant nous sommes qu'au stade de l'expérimentation, mais il est possible qu'une grande marque comme Apple, Samsung ou Huawei développe et pousse plus loin cette future fonctionnalité.

En plus, l'Apple Watch pourrait également venir s'inclure dans ce grand projet en donnant des indications supplémentaires pour optimiser le résultat du test.



