Cellebrite peut débloquer un iPhone pour 4000$ si vous lui envoyez

Il y a 5 heures

iPhone

Alban Martin

1



Alors que le kit Cellebrite vendu aux clients ne permet pas de débloquer les iPhones, en revanche la société peut le faire et le fera si les clients lui envoient l'appareil, moyennant finance.



Bien évidemment, Cellebrite fait tout pour garder secret ses méthodes, craignant une autre intervention comme celle de Signal l'année dernière qui avait eu un effet boomerang...

Cellebrite c'est quoi ?

L'entreprise Cellebrite vend à la fois du matériel et des logiciels conçus pour déverrouiller les smartphones et extraire les données qui y sont stockées. À l'origine, la société ne vendait ses services qu'aux forces de l'ordre, mais elle s'est ensuite étendue au secteur privé.



Son activité a été considérablement perturbée l'année dernière lorsque le service de messagerie sécurisée Signal a réussi à mettre la main sur le kit Cellebrite. Il a réussi à craquer le logiciel et à trouver comment placer un fichier sur un iPhone qui empêcherait l'extraction des données.



Cellebrite a rapidement réussi à trouver une solution de contournement, mais elle craint manifestement qu'une telle situation ne se reproduise.

Un cas spécial pour déverrouiller un iPhone bloqué par un mot de passe

Une société qui utilise le kit Cellebrite a dit à nos confrères de 9To5Mac que le logiciel ne peut actuellement pas débloquer les iPhones ou les téléphones Android ultérieurs.



Cependant, ce n'est pas que l'entreprise n'a pas la capacité de le faire - c'est juste qu'elle ne veut pas risquer un autre incident de type Signal, où quelqu'un comprenne les méthodes qu'elle utilise.



Si vous voulez débloquer un iPhone verrouillé et que les autres solutions n'ont pas fonctionné, vous devez l'envoyer à l'entreprise, en payant des frais de 4 000 dollars par appareil. L'entreprise appelle cela Cellebrite Advanced Services, ou CAS. Bien que le site de l'entreprise laisse entendre que le système CAS est réservé aux organismes chargés de l'application de la loi, apparemment les clients du secteur privé peuvent également l'utiliser.

Le kit extrait toujours les données des téléphones non verrouillés

Le kit de base permet toujours d'extraire des données complètes à partir d'iPhones non verrouillés. Ce cas arrive fréquemment dans les affaires judiciaires, quand par exemple le suspect ne veut pas déverrouiller son téléphone et que le juge donne le pouvoir aux forces de l'ordre de trouver un contournement. Cellebrite, fondée en Israël en 1999, compte plus de 2 800 clients dans le gouvernement américain.