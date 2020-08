L'Apple Watch, la reine des montres connectées en 2020

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

La montre connectée de chez Apple est sans conteste, la plus vendue sur les six premiers mois de l'année 2020. Il est vrai que la concurrence se fait très discrète dans ce secteur. Apple, encore numéro 1, comme souvent finalement...

L'Apple Watch toujours première sur le marché des wearables

Si je vous dis montre connectée, numéro un du marché, vous me répondez ? L'Apple Watch bien évidemment ! D'après une étude de Counterpoint Research, la montre connectée de chez Apple représente 51.4% du total des revenus du marché sur le premier semestre 2020.



La concurrence ? On peut sans soucis clamés haut et fort qu'elle se situe loin derrière. Il s'agit de Garmin et Huawei, qui de leur côté détiennent respectivement 9.4% et 8.3%.



La marque à la pomme se paye même le luxe de posséder deux modèles dans le top 4 des montres les plus vendues au monde. Il s'agit de l'Apple Watch Series 5 et de la Series 3.



Petit point sur les chiffres, Apple a augmenté sa part de marché dans ce domaine de 8.2 points. À signaler aussi, le fait que malgré le "confinement mondial", 42 millions d'unités ont été livrées. Avec +9% et +5%, l'Europe et les Etats-Unis sont les zones géographiques où les livraisons d'Apple Watch ont connu le plus de croissance.



Vivement la nouvelle Apple Watch Series 6 et son lot de nouveautés qui ne devrait plus tarder.