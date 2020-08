Bons plans iOS : Cat Quest, Primalist, Little Luca

Il y a 52 min (Màj il y a 51 min)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Cat Quest, Primalist, Little Luca. L'occasion d'économiser 44,7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v6.0.4, 31 Mo, iOS 9.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Primalist (App, iPhone / iPad, v1.15, 53 Mo, iOS 13.0, Tushar Chhabra) passe de 2,29 € à gratuit. Primalist vous aide à vous concentrer sur les choses les plus importantes que vous souhaitez faire dans la journée.



Pourquoi c'est intéressant:

Il ne peut contenir que 7 tâches à la fois.

Une fois la limite atteinte, vous devez terminer ou supprimer une tâche précédente pour en ajouter une nouvelle. La liste reste donc toujours courte et ne devient jamais écrasante.

En prime, cela encourage la question: "Quelles sont les choses qui comptent vraiment pour moi aujourd'hui?", Car seules les choses qui comptent le plus figurent dans la liste. Télécharger l'app gratuite Primalist





Calendarium (App, iPhone / iPad, v1.8.4, 54 Mo, iOS 9.0, Idea Studio) passe de 1,09 € à gratuit. Un éphéméride malin (mais en anglais) qui combine heure de lever et coucher du soleil avec des informations historique sur ce qui s'est passé ce jour. Idéal pour les nostalgiques, les curieux et les assoiffés de savoir.



Si vous aimez l'histoire, vous allez adorer pouvoir remonter comme cela dans le temps !



Les + : Unique en son genre Télécharger l'app gratuite Calendarium





Safety Photo+Video (App, iPhone / iPad, v6.4.1, 13 Mo, iOS 9.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit. Que diriez-vous de posséder un coffre-fort au sein de votre téléphone afin de garder vos photos ou vidéos cachés à l'abri de tous les regards ? C'est ce que propose l'application Safety...



Choisissez un mot de passe et protégez vos différentes données !



Les + : Possibilité de protéger avec le Touch ID Télécharger l'app gratuite Safety Photo+Video





Jeux gratuits iOS :

Crash the Comet (Jeu, , iPhone / iPad, v5.00, 77 Mo, iOS 10.3, Waterpower Technology) passe de 1,09 € à gratuit. Crash the Comet est un jeu dans lequel vous devez piloter une comète afin qu'elle reste sur le circuit.



Il faudra réagir très rapidement et tenir le plus longtemps possible. Le jeu parfait pour challenger vos amis !



Les + : La possibilité de jouer à une ou deux mains selon le mode de jeu Télécharger le jeu gratuit Crash the Comet





Zero+ (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 3 Mo, iOS 7.0, SaturnBoy, LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous devez déplacer des blocs pour arriver à 0 ! Vous avez des cases positives, des négatives, à vous de faire les bons choix pour arriver au zéro parfait à la main. Sorte de 2048 revisité, Zero+ est très addictif. Par contre, on aurait aimé des graphismes plus travaillés.



Attention, si les premiers niveaux se composent seulement des 1 et 2, les choses deviennent folles assez rapidement quand de grands nombres et de nouveaux types de tuiles s'invitent.



Les + : Il n'y a pas que des chiffres, vous verrez :)

Un peu de math, ça fait du bien Télécharger le jeu gratuit Zero+





Little Luca (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 27 Mo, iOS 9.0, Rikard Wissing) passe de 3,49 € à gratuit. Little Luca a besoin de votre aide pour récupérer les étoiles et rétablir le ciel nocturne. Voici une aventure sous forme de physics puzzle intelligent et très relevé qui compte 3 mondes et 90 niveaux.



Little Luca est un jeu charmant, innovateur et magnifique, où la simplicité cache une vraie profondeur de jeu.



Les + : Votre cerveau va travailler

Vos yeux diront merci

Vos oreilles aussi Télécharger le jeu gratuit Little Luca





Promotions iOS :

SIMULACRA 2 (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.5.1, 2 Go, iOS 9.0, Kaigan Games OÜ) passe de 5,49 € à 4,49 €. Maya, une influenceuse en devenir a été retrouvé morte, et un détective obsédé soupçonne un acte criminel. Son téléphone semble avoir été essuyé intentionnellement, et sa cause de décès semble ... contre nature. On vous donne son téléphone pour mener une enquête policière non autorisée et reconstituer le mystère entourant sa mort.



S'agit-il d'un malheureux accident ou d'un meurtre de sang-froid? Peut-on faire confiance aux amis de la victime? Y a-t-il quelque chose de sinistre qui se cache dans les médias sociaux? Résolvez l'affaire avant que ce qui est arrivé à Maya ... ne se reproduise. Télécharger SIMULACRA 2 à 4,49 €





The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Software Ltd) passe de 4,49 € à 1,09 €. Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Télécharger The Escapists à 1,09 €





Danganronpa: Trigger Happy Hav (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 3,6 Go, iOS 11.0, Spike-Chunsoft CO, LTD.) passe de 17,99 € à 8,99 €. Pour ceux qui ne connaitraient pas Danganronpa, le premier opus est sorti au Japon en 2010 puis en Europe en 2014 notamment sur PSP et PS Vita.

Les fans de Phoenix Wright peuvent foncer dessus car il reprend les mêmes principes, en ajoutant une touche fantasque qui colle bien à l'ambiance spéciale du jeu.



La réalisation est de très bonne facture avec un gameplay en 3D et des animations en 2,5D qui mettent en exergue la patte graphique. Pour ne pas se lasser de l'aventure principale, Danganronpa est ponctué de mini-jeux, de personnages attachants et hauts en couleur, ainsi que d'une bande-son travaillée. Télécharger Danganronpa: Trigger Happy Hav à 8,99 €





Escapists 2: Pocket Breakout (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.11, 1,4 Go, iOS 12.1, Team17 Software Ltd) passe de 7,99 € à 2,29 €. Il est temps de recommencer votre évasion dans The Escapists 2: Pocket Breakout ! Risquez gros pour vous évader des prisons les plus sécurisées du monde mobile...



Créez votre propre taulard avec des centaines d'options de personnalisation et plongez dans The Escapists 2: Pocket Breakout. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues, aux multiples étages, toits, bouches d'aération et tunnels souterrains. Respectez les règles, présentez-vous à l'appel, travaillez, suivez des routines strictes et planifiez votre fuite en secret !



Rejoignez jusqu'à 3 de vos amis pour élaborer l'évasion ultime en multijoueur local. Travailler en groupe vous permettra d'élaborer des plans encore plus élaborés et audacieux !



Les + : Très addictif Télécharger Escapists 2: Pocket Breakout à 2,29 €





SIMULACRA (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.53, 604 Mo, iOS 9.3, Kaigan Games OÜ) passe de 5,49 € à 2,29 €. SIMULACRA se déroule au sein d'un téléphone et pourrait s'apparenter au jeu A Normal Lost Phone : le but de ce nouveau jeu étant d'enquêter sur la disparition d'une personne, et plus particulièrement une femme se nommant Anna.



Il faudra ainsi se rendre dans les différentes applications utilisées par Anna, mais également ses photos, ses vidéos et ses messages. Les premières critiques sont unanimes, le jeu est excellent et le scénario frôle l'excellence. Malheureusement pour le moment, le jeu n'est disponible qu'en anglais, espérons une rapide mise à jour qui corrigera cela !



Les + : Un casse-tête prenant

Tout se passe dans un téléphone Télécharger SIMULACRA à 2,29 €