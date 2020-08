Pourquoi la mise à jour de WordPress est bloquée par Apple ?

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Dans un nouvel épisode des "problèmes de l'App Store", le fondateur de WordPress, Matt Mullenweg, a partagé sur Twitter la raison pour laquelle il n'y a pas eu de mises à jour de l'application WordPress iOS depuis un moment. Le fait est qu'Apple ne les approuvera pas tant que l'application n'inclura pas d'options de paiement in-app. Le problème est que l'application WordPress ne vend rien.



WordPress se fait coincer par Apple pour des in-apps imaginaires



Mullenweg a détaillé le problème qu'il rencontre avec la firme de Cupertino et a même demandé des commentaires à la communauté sur le réseau social. Bien que ce soit une situation déroutante (et peut-être juste une confusion de la part d'Apple ?), Il n'a pas attaqué Apple et son App Store.



Il a ajouté que WordPress ne «cherchait pas à le contourner, faisant donc ce qu'il nous a demandé».

Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent... we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name? — Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020



Le plus étrange dans tout cela est que l'application WordPress iOS est open source et permet uniquement aux utilisateurs de créer un site Web hébergé gratuit, vous ne pouvez pas acheter un domaine unique. Ben Thompson note qu'Apple, dans cette situation, demande 30% des ventes de domaines dans les offres d'Automattic, la maison mère.

I am admittedly puzzled as to why Apple is denying me updates to the open source app for my open source web site because one user of that app happens to sell domains.



Also, I thought Apple wasn’t going to hold bug updates hostage anymore? https://t.co/e1lCw2VSUP — Ben Thompson (@benthompson) August 21, 2020



Thompson a également partagé sa confusion autour de la demande d'Apple pour WordPress afin d'approuver les mises à jour pour l'application iOS.



To be clear, the app doesn’t sell anything, and why would it? It’s an open source project. Apple is requiring the addition of functionality that has no plausible reason to exist. — Ben Thompson (@benthompson) August 21, 2020





Ce n'est peut-être qu'une erreur des équipes de validation d'Apple, mais cela survient alors que la société est confrontée à de nombreuses pressions monopolistes autour de ses pratiques sur l'App Store avec Spotify, Microsoft, Facebook et surtout Epic Games.



Si Apple envisage en effet de forcer l'inclusion d'une option d'achat dans l'application WordPress pour iOS, ce serait certainement une autre action que les législateurs examineraient de près.

