Un Apple Store sur l'eau va ouvrir à Singapour

Il y a 1 heure

Julien Russo

2

Avec ses Apple Store, la firme de Cupertino adore innover, proposer quelque chose d'unique que n'aura pas un autre Apple Store dans le monde. Pour la première fois, Apple va proposer une de ses boutiques sur l'eau. En effet, après l'ouverture d'Apple Orchard Road puis de Apple Jewel Changi à l'aéroport, Apple va ouvrir son troisième Apple Store à Singapour.

Apple Marina Bay Sands

Niveau originalité, on peut placer la barre au niveau maximal. Apple va ouvrir son premier Apple Store sur les eaux de la baie de Singapour !

Sous forme de sphère l'Apple Store reflètera la silhouette imposante du centre-ville et le mouvement de l'eau qui ondule.

La nuit, la totalité de la sphère enverra un effet brillant avec le dessin des lanternes traditionnelles portées pendant le festival de la mi-automne à Singapour.

Apple explique :

Apple Marina Bay Sands est un changement radical par rapport à la conception de n'importe quel Apple Store avant lui. Une promenade surélevée et un passage sous-marin relient le pavillon au rivage et aux Shoppes de Marina Bay Sands. La forme de la structure informe une toute nouvelle disposition du magasin.

Cet Apple Store a été créé et imaginé pour s'intégrer à la perfection dans l'environnement unique du Singapour moderne. Dans le quartier où Apple va ouvrir son Apple Store Marina Bay Sands, beaucoup de touristes se réunissent le soir pour admirer les lumières et décorations qui font le charme de la baie.



Pour l'instant il n'y a aucune date d'ouverture pour l'Apple Store. Les travaux sont officiellement achevés et la firme de Cupertino peut donc ouvrir sa nouvelle boutique quand elle le souhaite.

Lors de l'ouverture, les règles de distances devront être respectées et Apple prévient également qu'un nombre restreint de clients pourront entrer dans la boutique, les autres devront attendre à l'extérieur.