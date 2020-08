Donald Trump aurait été influencé par Zuckerberg pour interdire TikTok

Julien Russo

C'est une révélation de taille ! Et si Donald Trump prétextait la sécurité nationale pour interdire TikTok, mais qu'en réalité tout cela n'était que pour avantager Facebook ? C'est le dernier article choc qui vient de paraitre dans le célèbre Wall Street Journal. En effet, Mark Zuckerberg aurait influencé Donald Trump afin qu'il signe le décret interdisant l'utilisation de l'application de ByteDance.

L'interdiction de TikTok, un coup de génie de Mark Zuckerberg ?

Aux États-Unis (comme partout dans le monde), l'application de vidéos courtes TikTok est devenue un véritable phénomène. Au point, où l'app a été vue à plusieurs reprises devant Facebook et Instagram dans le classement des applications les plus téléchargées.

D'après le média américain, Mark Zuckerberg aurait profité d'un diner avec le Président des États-Unis pour énumérer tous les désavantages de voir une application chinoise prendre une part importante dans le quotidien des Américains. Plusieurs points comme la confidentialité, la sécurité des données ou encore l'espionnage auraient été évoqués.

Mais ce n'est pas tout, la révélation va encore plus loin, puisque Mark Zuckerberg aurait également approché plusieurs personnes importantes de l'entourage de Donald Trump. On retrouve par exemple Josh Hawley ou encore Tom Cotton deux sénateurs républicains qui ont une relation de longue durée avec le Président des États-Unis.

Faire disparaitre TikTok du marché américain est un avantage considérable pour le groupe Facebook. En effet, Mark Zuckerberg détient Instagram qui propose maintenant les courtes vidéos appelées "Reels". Sur le même concept que TikTok, vous retrouvez des vidéos sélectionnées au préalable par un algorithme pour vous mettre en avant ce que vous allez aimer.

L'utilisateur peut liker, commenter et même partager la vidéo. Reels est clairement un copier/coller de TikTok, au point où même la navigation pour changer de vidéo est identique, c'est là qu'on voit le manque d'inspiration incroyable des développeurs Facebook.



De plus, comme on vous l'avait partagé lundi dernier, Facebook s'apprêterait à proposer sa propre intégration de vidéos courtes dans son application. C'est Matt Navarra qui a partagé une capture d'écran qui montre comment les vidéos courtes pourraient venir s'ajouter dans notre fil d'actualité.



Chez TikTok on a aussi remarqué cette tendance à être proche du gouvernement pour éliminer la concurrence. Kevin Mayer, le PDG de TikTok avait accusé Mark Zuckerberg il y a plusieurs mois de se cacher derrière une image patriotique pour dénigrer les concurrents étrangers. Une position qu'avait dit regretter Kevin Mayer, estimant que plutôt d'entrer dans une concurrence acharnée, Zuckerberg préférait faire des "coups bas" pour anéantir les concurrents.



