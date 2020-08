iPhone SE 2020 : La production en Inde sera pour les ventes en Inde

Julien Russo

Comme vous le savez probablement, Apple a incité il y a plusieurs mois ses partenaires à investir dans des usines en Inde. La firme californienne profite d'avantages financiers mis en place par le gouvernement pour créer de nouveaux emplois afin de réduire le chômage. L'iPhone SE 2020 est justement produit en Inde !

La fabrication en Inde pour les clients locaux

C'est dans une déclaration officielle partagée par le Times of India que Apple a confirmé que l'ensemble des iPhone SE 2020 produit en Inde seront mis en vente sur le marché local !

La firme a expliqué :

L'iPhone SE intègre notre puce la plus puissante dans notre taille la plus populaire à notre prix le plus abordable et nous sommes ravis de le fabriquer en Inde pour nos clients locaux.

Le nouveau smartphone d'Apple au prix particulièrement accessible est assemblé par le partenaire Wistron qui possède des installations à Bengaluru qui est la capitale de Karnataka dans le sud de l'Inde.

Wistron est aux commandes des iPhone SE 2020, mais aussi des iPhone 7 et des iPhone 6S dans le pays. Pour l'instant, Apple semble se servir de ses partenaires situés en Inde uniquement pour alimenter ses boutiques et les revendeurs indiens.

Cependant, cette situation pourrait rapidement changer, puisqu'une rumeur a récemment indiqué que l'Apple Park se serait donné pour objectif de déplacer une partie de la production des iPhone 12 dans les usines de Foxconn et (peut-être Wistron) en Inde.

Du côté de Foxconn, le partenaire historique d'Apple y assemble les iPhone 11 et iPhone XR depuis le début de l'année. Chacune des deux entreprises possède déjà des chaines de productions énormes et a recruté énormément de personnes pour répondre aux nombreuses commandes d'Apple.