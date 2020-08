Twitter cache un tweet de Donald Trump qui dissuadait d'aller voter

Il y a 4 heures

Julien Russo

Aux États-Unis, les élections présidentielles approchent et la confrontation Trump VS Biden commence à faire du bruit dans les médias. Un récent tweet de Donald Trump a été caché par le réseau social, parce que d'après de nombreux signalements, celui-ci ferait acte de dissuasion pour aller voter.

Twitter sanctionne encore Trump

C'est un travers un tweet publié sur le compte Twitter Safety que le réseau donne ses explications. Un énième tweet de Donald Trump a été modéré suite aux nombreux signalements des utilisateurs Twitter. En effet, dans ce tweet, le Président des États-Unis avait un point de vue très négatif quant à la gestion de la sécurité dans les bureaux de vote. D'après lui, avec la propagation du Covid-19 aller voter pourrait vous exposer à une possible infection au virus.

Donald Trump décrit un "désastre pour la sécurité des électeurs" et a précisé que les urnes n'étaient pas désinfectées contre le Covid-19.



Immédiatement, une tonne d'utilisateurs Twitter ont fait remonter le tweet de Donald Trump à l'équipe de modération de Twitter. Le Président est accusé "d'allégations de santé trompeuses susceptibles de dissuader les gens de participer au vote". Twitter a appliqué la même procédure que précédemment, c'est à dire réduire fortement la visibilité du tweet (en désactivant les retweets et les réponses), mais laisser l'accès à qui veut le voir. Le réseau social considère qu'il y a toujours un intérêt public à que le tweet reste accessible.

@TwitterSafety décrit les mesures prises à l'encontre du tweet de Donald Trump :

Conformément à nos politiques, ce Tweet restera sur le service compte tenu de sa pertinence pour la conversation publique en cours. Les engagements avec le Tweet seront limités. Les gens pourront retweeter avec un commentaire, mais pas l'aimer, y répondre ou le retweeter.

Depuis plusieurs semaines, les Américains se posent des questions concernant leur sécurité pendant qu'ils voteront. La propagation du Covid-19 aux États-Unis est particulièrement importante, le virus infecte et tue plusieurs milliers de personnes quotidiennement.

L'idée de mettre en place le vote par correspondance ne plait pas à Donald Trump qui craint un trucage des élections par les démocrates. Il explique :

Le vote par correspondance permettrait à une personne de voter plusieurs fois et cette technique constituerait un désastre pour la sécurité des électeurs qui ne sont pas aseptisés par le Covid-19

L'autre hypothèse évoquée par Donald Trump sur Twitter, c'est de reporter les élections présidentielles, ce qui prolongerait son mandat. Selon un article du Washington Post, le Président des États-Unis n'a pas ce pouvoir, seul le congrès a la possibilité de modifier la date d'une élection. Si cette décision est prise, ce serait une première, puisque depuis 1845, tous les premiers mardis du mois de novembre tous les 4 ans, les Américains sont invités à voter pour le nouveau locataire de la Maison-Blanche.



