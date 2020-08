Apple bosse sur un chargeur sans fil moins ambitieux que l'AirPower

Corentin Ruffin

L'histoire de l'AirPower est pour le moins surprenante... Le triple chargeur sans-fil tristement célèbre pour avoir été présenté lors du keynote de 2017 a été finalement abandonné par la Pomme à cause de défis techniques trop importants.



Une décision qui a pris tout le monde à contrepied à l'époque, ce qui n'est pas une habitude de la Pomme que d'abandonner un projet. Seulement, depuis, des rumeurs indiquaient qu'Apple continuait tout de même à travailler secrètement dessus et de casser les barrières empêchant la commercialisation.



L'information du jour, elle, valide les dires : Cupertino travaille sur un chargeur sans fil moins ambitieux que le regretté AirPower.

Une équivalence au AirPower en cours d'élaboration ?

Ce sont nos confrères de Bloomberg qui relate l'information, Apple travaille sur un chargeur sans fil «moins ambitieux» pour l'iPhone, suite à l'annulation du AirPower.



Il faut dire que c'est une rumeur qui persistait, notamment provenant de Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé autour des produits de la Pomme. En janvier dernier, celui-ci déclarait que le projet n'était pas réellement terminé et qu'un "tapis de chargement sans fil plus petit" verrait le jour.



L'avantage du AirPower, c'était sa possibilité d'accueillir l'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch en même temps. On imagine que cette nouvelle version sera individuelle.



