La nouvelle montre connectée Fitbit Sense

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

Fitbit sort un nouveau prototype de montre connectée en septembre 2020, la Fitbit Sense. Un ECG, un suivi de santé et Google assistant seront implantés à l'intérieur. Voyons ensemble ce qu'elle a sous cette carapace qui ressemble fortement à l'une de ses futures concurrentes, on se demande bien de qui je parle.

Comme un air de déjà vu chez Fitbit

La Fitbit Sense est la dernière montre intelligente phare de la société et elle contient du matériel de santé vraiment impressionnant. Fitbit Sense prend donc le relais de la montre intelligente Ionic de la société, sortie fin 2017. Ce nouvel accessoire s'inspire en revanche du design de la Versa (de l'Apple Watch aussi mais chut, il ne faut pas le dire) tout en incluant beaucoup plus de composants sous le capot.



Plongeons directement dans les fonctionnalités au niveau de la santé. Fitbit Sense présente deux nouveaux capteurs nommés ECG et EDA.

L’électrocardiogramme

Il peut sembler familier pour les possesseurs de l'Apple Watch 4 ou 5 et des dernières smartwatches Samsung. Ce capteur donne l'autorisation à la montre de prendre un électrocardiogramme et permet aux utilisateurs de mieux surveiller leur santé cardiaque. La nouvelle application ECG demande aux utilisateurs de tenir leur doigt sur les coins opposés de la Sense pour démarrer une lecture et l'afficher sur leur smartphone. Une fois capturées, les données peuvent même être exportées et partagées avec un médecin. Comme nous l'avons vu sur l'Apple Watch, l'ECG peut être une fonctionnalité potentiellement vitale, mais malheureusement elle ne sera pas disponible tout de suite. La société dit qu'elle attend l'autorisation de la FDA pour la fonctionnalité aux États-Unis ou l'autorisation dans d'autres régions où Sense sera vendue.

EDA

Au-delà de l'ECG, la Fitbit Sense introduit également des capteurs pour suivre votre stress. En utilisant l'application EDA Scan, la Sense peut mesurer l'activité électrodermique d'un utilisateur, un indicateur de stress. Lorsqu'un stress est détecté, l'application Fitbit peut offrir des conseils pour aider à réduire cela. Un scan EDA est effectué en couvrant la Sense avec la paume de votre main. Par ailleurs, les utilisateurs de Fitbit Premium obtiendront également des mesures plus améliorées sur l'équilibre, l'effort, la réactivité et les habitudes de sommeil.

Mindfulness

En plus de la nouvelle fonctionnalité "déverrouillée par la Sense", tous les utilisateurs de Fitbit auront accès à une nouvelle vignette «Mindfulness» dans l'application Fitbit. Cet espace peut définir et suivre des objectifs liés au stress, ainsi que proposer des données de méditation, des sons relaxants...

La température

Pour compléter les nouvelles fonctionnalités de santé, un capteur de température cutanée sera également présent. Ce capteur peut suivre la température de votre peau chaque nuit afin que vous puissiez «être au courant des tendances au fil du temps». Bien sûr, les fonctionnalités de santé standard sont également présentes, notamment le suivi de la fréquence cardiaque (qui utilise un matériel amélioré), le suivi de l'exercice...



Il y a aussi un GPS intégré, un haut-parleur pour les appels téléphoniques et un écran AMOLED «bord à bord» qui offre toujours un affichage et une luminosité automatique. Le NFC est également inclus pour Fitbit Pay.



En matière de logiciel, Fitbit affirme que l'interface de la Sense a été «entièrement repensée» avec des widgets personnalisables, des notifications plus ergonomiques... Pour la première fois également, Fitbit propose l'intégration de Google Assistant en plus d'Amazon Alexa. En dehors de la plate-forme Wear OS de Google, Fitbit est la seule autre dans le domaine à offrir cela, un gros bonus pour les utilisateurs d'Android ! À noter que malgré tous les nouveaux avantages, la durée de vie de la batterie de son côté ne subit aucune évolution, elle est toujours estimée à «6 jours et plus».

Prix, dates, disponibilités, couleurs

La Fitbit Sense sera disponible au prix de 329 $ aux États-Unis à partir de «fin septembre». Les précommandes seront ouvertes aujourd'hui sur le site officiel de Fitbit et via d'autres détaillants en ligne. Elle sera également disponible en Australie, au Canada, en Europe, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et au Royaume-Uni. Les prix varient selon la région ! Les couleurs incluent l'acier inoxydable au carbone / graphite et l'acier inoxydable blanc lunaire / or doux.



Avec toutes ces belles promesses, aurons-nous (enfin !) une montre connectée à la hauteur de l'Apple Watch qui je le rappelle, reste indétrônable depuis bien longtemps. Réponse fin septembre.