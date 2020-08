La saison 4 du chapitre 2 de Fortnite indisponible sur Mac et mobile

Demain est un jour important dans le monde de Fortnite. La saison 4 du chapitre 2 sera disponible, mais vous vous en doutez bien, ce n'est pas le cas sur toutes les plateformes, notamment chez Apple.

Le jeudi 27 août 2020 verra l'arrivée de Fortnite Chapitre 2 - Saison 4, enfin tant que vous ne jouez pas sur un iPhone, un iPad ou un Mac (Android est aussi concerné) ! La décision d'Apple de supprimer Fortnite de l'App Store signifie également qu'Epic ne peut pas mettre à jour le jeu sur ces plateformes. Vous l'aurez compris, les joueurs vont malheureusement se retrouver bloqués.



Bien évidemment, de son côté, Epic s'assure que ses joueurs savent qui blâmer. Dans une mise à jour de sa campagne #FreeFortnite, Epic a déclaré aux utilisateurs "Apple bloque les mises à jour Fortnite".

Apple has blocked your ability to update Fortnite on the App Store, and has said they will terminate our ability to develop Fortnite for Apple devices. As a result, Chapter 2 - Season 4 (v14.00) will not release on Apple devices on August 27.



