AirPods : Des ventes en hausse, mais une part de marché qui souffre

Il y a 2 heures

William Teixeira

Les AirPods continuent à se vendre toujours plus chaque année qui passe. Cependant, qui dit ventes supplémentaires, ne dit pas forcément une part de marché en croissance sur le marché des écouteurs sans fil. D'après le cabinet d'analyse Counterpoint Research, Apple va améliorer ses ventes en 2020, mais pour la part de marché devrait diminuer à cause d'une concurrence toujours plus agressive.

La tendance AirPods

Au début Apple a commencé sur le marché des écouteurs sans fil quasiment tout seul. La concurrence est progressivement arrivée avec des prix plus compétitifs, ce qui a réduit la part de marché des AirPods. Apple a depuis fortement innové dans le secteur en proposant les AirPods Pro.

Si la tendance des ventes d'AirPods est clairement une bonne nouvelle pour Apple avec 82 millions d'AirPods qui devraient trouver un propriétaire en 2020 (contre 61 millions l'année dernière), la part de marché, c'est une autre histoire...

Selon Counterpoint Research, la part de marché d'Apple devrait diminuer de plus en plus à compter de maintenant.

Le rapport explique que l'année dernière, les AirPods avaient une part de marché de 50%, d'ici la fin de l'année cela devrait chuter à 35%. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les ventes vont diminuer, mais plutôt que la concurrence va vendre plus d'écouteurs sans fil, ce qui va faire que la part de marché d'Apple va se diviser vers les autres marques.

Ce qui fait le plus mal aux AirPods aujourd'hui, ce sont les copies conformes provenant des entreprises chinoises. Beaucoup ont imité à la perfection le design des écouteurs sans fil d'Apple et y ont ajouté les mêmes fonctionnalités pour très souvent moins chères.



