Astuce : Les produits Apple dans vos photos sur Tinder vous avantagent

Il y a 1 heure

Julien Russo

Saviez-vous qu'inclure des produits Apple (iPhone, iPad, Mac...) dans vos photos que vous mettez sur Tinder, vous permet d'avoir plus de chance d'avoir un match ? C'est la conclusion d'une étude menée par Comparemymobile.com, en effet avec les mêmes photos, mais avec des appareils de marques différents, les femmes comme les hommes ne sont pas réceptifs de la même façon.

Ajoutez des produits Apple dans vos photos

Vous considérez que votre physique est agréable, vous vous habillez bien, vous avez une description soigneusement écrite et pourtant vous n'obtenez que 1 ou 2 matchs par semaine ?

Il serait peut-être temps de donner un coup d'accélérateur sur votre profil Tinder.

Une récente étude a analysé 50 000 Swippe avec les mêmes photos, mais avec en arrière-plan des produits de marques différentes. L'objectif était ici de savoir quelle marque attire le plus les hommes et les femmes qui utilisent les applications de rencontres. Le résultat a été bluffant, puisque sur les 50 000 swippes réalisés, les photos avec un produit Apple ont été celles qui ont généré le plus de matchs.

Le rapport indique que quand on inclut un(e) :

iPhone : Il y a 76% de swippe favorable en plus

de swippe favorable en plus Apple Watch : Il y a 61% de swippe favorable en plus

de swippe favorable en plus AirPods Il y a 41% de swippe favorable en plus

Une étonnante réaction, puisque les produits Apple donneraient visiblement plus de chance pour que la gente féminine ou masculine s'intéresse à vous et swippe à droite pour commencer la discussion.

Et les autres marques ?

Si les produits Apple vous avantage, qu'est-ce qu'on donné les mêmes photos, mais avec des produits de marques concurrentes ?

L'entreprise qui s'en sort le mieux c'est : Samsung. Quand un smartphone de la firme sud-coréenne s'est glissé dans la photo, ça a été en moyenne 19% de match supplémentaire.

En ce qui concerne les autres marques populaires sur le marché des smartphones, elles vont vous désavantageront, pire elles vous feront perdre des matchs !

Avec les produits...

Google : -10%

Sony : -14%

Huawei : -23%

OnePlus : -30%

BlackBerry : -74%

Dans le monde compétitif et souvent bizarre des rencontres en ligne, nos recherches ont révélé que même les plus petites choses peuvent avoir un impact important, en particulier dans les grandes villes. Notre étude a révélé que les jeunes célibataires âgés de 35 ans et moins étaient plus susceptibles d'être influencés par le téléphone que vous avez que la voiture que vous conduisez, les produits Apple donnant à ceux qui recherchent l'amour un net avantage sur les autres, peut-être en raison du coût plus élevé ou ' cool factor »associé à la marque. D'un autre côté, choisir la mauvaise technologie peut avoir un effet néfaste sur votre vie amoureuse. Par exemple, avoir un BlackBerry semble être un moyen infaillible de rester dans l'allée des célibataires, donc si vous êtes à la fois sur le marché pour un nouveau combiné et un nouveau partenaire, Apple pourrait être le choix le plus sûr.

Si vous êtes un utilisateur régulier des applications de rencontre, chaque détail compte dans les photos que vous publiez sur votre profil. L'étude précise quand même que les résultats diffèrent selon les lieux.



Source

