Le dungeon crawler Meteorfall: Krumit's Tale est de sortie sur iOS

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Comme prévu, le nouveau Meteorfall, Krumit's Tale, est arrivé pour nos iPhone et iPad sur App Store. Les joueurs ayant appréciés Meteorfall: Journey sorti en 2018 peuvent se réjouir, la suite est encore plus intéressante.



Conservant son gameplay entre jeu de cartes et roguelike, Meteorfall 2 offre un contenu plus vaste et une stratégie approfondie.



Regardez le trailer vidéo :

Meteorfall 2 débarque sur iOS et Android

Les amateurs des titres Card Thief ou Maze Machina peuvent installer Meteorfall 2 les yeux fermés. Le jeu offre toujours la création et la gestion d'un deck de cartes pour batailler dans des donjons au case par case. Mais le contenu s'est étoffé et les possibilités sont plus nombreuses.



Alors que votre rôle est d'éliminer des oursons trempés et des loups-garous possédant l'arme nucléaire, la suite de Meteorfall étend le mécanisme de balayage avec un système basé sur une grille dynamique. Cela signifie des batailles plus stratégiques que jamais.



Pour cela, il faut choisir parmi les mêmes cinq héros différents - Bruno, Greybeard, Mischief, Muldorf et Rose. Chacun possède ses propres cartes et un style de jeu distinct qui participent à la qualité et la diversité du gameplay. Idem pour les 25 ennemis et les 50 bonus que vous pourrez espérer glaner au cours de vos batailles.



Du côté de la durée de vie, les développeurs ont prévu au départ 20 donjons, 300 cartes et 30 succès à débloquer, sans oublier les défis quotidiens.



Bref, un jeu complet, synchronisé sur tous les appareils avec iCloud et qui ne propose si achat intégré ni connexion Internet obligatoire. Jouer hors-ligne c'est un vrai plus.



Comptez 7,99€ pour vous offrir Meteorfall: Krumit's Tale, un titre soigné mais pas (encore) traduit en français.



Un jeu disponible maintenant sur iOS et sur Android.

Télécharger le jeu Meteorfall: Krumit's Tale