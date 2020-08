Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition est disponible

Alban Martin

La remasterisation du jeu Final Fantasy Crystal Chronicles, est enfin disponible sur mobiles, près de 17 ans après l’original lancé en 2003 sur Nintendo Gamecube.



Prévu initialement pour janvier 2020, le lancement sur iOS, Android, PS4 et Nintendo Switch a finalement été reporté sans explication.



Peu importe, le RPG de Square Enix est dispo sur les stores, regardez le trailer vidéo :

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition est de sortie sur iOS et Android

Dans cette nouvelle version, le studio nippon a travaillé sur une refonte totale du jeu, avec en prime un mode en ligne multiplateforme.



Parmi les changements, outre le nouveau moteur graphique, on note que la bande-originale a été revue, qu'un boss de fin a été ajouté et que la difficulté a été rehaussée.



FFCC RE est jeu gratuit au téléchargement, mais n’offre qu’une partie du contenu. En mode solo, et en multi, vous n’aurez accès qu’aux trois premiers donjons, sauf si un joueur payant vous invite. Vous aurez alors accès au 13 donjons en ligne.



Comptez alors 10€ pour tout débloquer, ce qui n’est pas cher payé pour ce titre qui figure dans le top des fans de la série.

Attention, sur iOS, il faut 3 Go d’espace disque et iOS 13 minimum. Et l’iPad Mini 4 n’est pas compatible.

Partez à l'aventure en quête des précieuses gouttes de myrrhe... Faites votre choix parmi 4 tribus différentes, chacune dotée de capacités et d'attributs spécifiques, puis créez un personnage pour rejoindre la caravane de cristal. Votre équipe d'aventuriers devra alors trouver des gouttes de myrrhe, un liquide précieux et utile pour sauver votre village contre un gaz toxique, appelé le miasme.

