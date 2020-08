Google Maps débarque sur le tableau de bord de CarPlay

Alban Martin

Google l'avait annoncé début août, voilà que son app de cartographie Google Maps apporte une nouveauté attendue par les utilisateurs : le support du tableau de bord de CarPlay. Arrivée avec iOS 13.4, cette fonctionnalité permet à certaines apps tierces de s'afficher sur l'accueil, en lieu et place d'Apple Plans.

Google Maps sur l'accueil de CarPlay

Alors qu'on attendait surtout le retour de Google Maps au poignet avec une version Apple Watch, c'est CarPlay qui profite en premier de la mise à jour annoncée quelques semaines plus tôt.



Bien évidemment, Google Maps était déjà compatible avec CarPlay depuis iOS 12, mais ne profitait pas encore du tableau de bord, nouveauté d’iOS 13. Sur l'accueil, on peut désormais avoir une app gps, les instructions de guidage et un lecteur multimédia (ou autre selon votre usage comme les suggestions de Siri).



Google Maps s'intègre donc sur cet espace et peut bien évidemment basculer en mode plein écran si vous cliquez dessus.

La vue dashboard avec Apple Plans

Google est la première app tierce GPS à prendre en charge l'accueil de CarPlay dont l'ouverture s'est faite avec iOS 13.4. On attend la même chose du côté de Waze par exemple.

Maintenant que Google Maps est disponible sur votre Tableau de bord Apple CarPlay, vous pouvez passer ou mettre en pause des chansons via votre application multimédia préférée, faire un retour en arrière ou une avance rapide dans des podcasts ou des livres audio, ou consulter rapidement les rendez-vous figurant dans votre agenda sans jamais quitter la navigation détaillée dans Google Maps.

