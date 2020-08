PES 2021 annoncé pour fin octobre sur nos mobiles

Il y a 30 min

Corentin Ruffin

Qui dit mois de septembre, dit reprise des championnats dans de nombreux sports, dont notamment le football, malgré les difficultés provoquées par le COVID-19.



Avec cette reprise, ce sont les studios qui publient également les nouvelles versions de leurs jeux de simulation de sports. Parmi eux, un certain Konami et son Pro Evolution Soccer, disponible sur les consoles, PC, mais également sur iOS et Android.



Et la belle nouvelle, c'est que le Nippon vient de donner les premiers détails de la version mobile, pour une sortie prévue fin octobre.

PES 2021 fait parler de lui avant sa sortie

L’attente est presque terminée ! La prochaine saison de PES mobile commence en octobre avec la mise à jour vers PES 2021.

Avec les données des joueurs et des équipes de la dernière saison, PES 2021 offre une jouabilité réactive et précise sur mobile basée sur l’expérience console récompensée du prix "Meilleur jeu de sport" de l’E3 2019.

Dans une sorte de FAQ, les développeurs donnent de premiers éléments autour du jeu, nous apprenant que les équipes et joueurs disponibles dans PES 2020 et pas dans la version 2021 seront annoncés juste avant la sortie officielle.



Concernant le mode de jeu myClub, la plupart des éléments seront transférés et pourront être utilisés dans la mise à jour. Pour le reste, le gameplay reste le même !



Vous pouvez retrouver toutes les réponses à cette adresse.