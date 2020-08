Walmart pourrait rejoindre Microsoft pour le rachat de TikTok

Il y a 4 heures

Julien Russo

Une chaine de supermarché américaine qui participe au rachat de l'application de vidéos courtes TikTok ? Si cela parait un peu étrange, c'est pourtant ce qui pourrait se passer, Walmart serait très intéressé pour participer avec Microsoft à l'acquisition de TikTok, les deux entreprises deviendraient propriétaires des activités américaines de l'application chinoise.

Un rachat imminent ?

L'affaire TikTok aux États-Unis continue de passionner les foules. Alors que Donald Trump a lancé un ultimatum à ByteDance qui doit vendre la gestion américaine de TikTok, les jours défilent et on approche progressivement de la date butoir. Les choses pourraient bouger bien plus vite qu'on le pense d'après les dernières informations recueillies par CNBC, d'ici 48 heures une grosse annonce pourrait arriver (voire même avant). Le PDG de TikTok Kevin Mayer a officiellement démissionné il y a quelques heures et cela pourrait être le signe imminent de l'annonce du nouvel acquéreur de TikTok aux États-Unis.



L'entreprise la plus susceptible de racheter les activités américaines de TikTok est Microsoft. La firme ne veut pas le gâteau pour elle toute seul, mais préfère partager plusieurs parts avec d'autres entreprises. On a pu entendre Twitter ou encore Oracle qui serait intéressé. Une autre entreprise vient de s'ajouter aujourd'hui sur la liste, il s'agit de la chaine de supermarché Walmart qui a une incroyable trésorerie qui lui permettrait d'investir une grosse somme dans l'acquisition de TikTok.

Quel avantage pour Walmart ?

On pourrait se dire, quel intérêt possède Walmart de racheter TikTok aux États-Unis ? Il s'agit d'une chaine de supermarché qui n'a jamais investi dans une application de divertissement...

Si on réfléchit bien, Walmart (a comme tous ses concurrents) un gros besoin de communication. Une chaine de supermarché c'est des nouveaux arrivages, des réductions, et des avantages de fidélité qui se renouvellent en permanence !

Avec TikTok, Walmart investit dans un canal simple et efficace pour atteindre les jeunes dans sa publicité. L'application de vidéos courtes est énormément utilisée par les Américains de 18 à 35 ans, elle pourrait apporter une impressionnante visibilité.



Nous devrions rapidement avoir de nouvelles informations puisqu’avant d'abandonner son poste, Kevin Mayer a annoncé en début de journée que ByteDance devrait "parvenir à trouver une solution très prochainement". On le sait, les discussions avec Microsoft sont en cours depuis plusieurs semaines et on imagine qu'elles ont dû bien avancer jusqu'ici.

Pour rappel, si ByteDance ne vend pas TikTok à une entreprise américaine avant le 20 septembre, l'application sera interdite d'utilisation aux États-Unis. Apple comme Google n'auront pas d'autres choix que de supprimer l'application de l'App Store et du Google Play. ByteDance perdra également tous ses partenaires publicitaires et l'application n'aura plus aucune rentabilité.



Voici la communication officielle de Walmart en ce qui concerne l'intention d'acquérir TikTok avec Microsoft :

La façon dont TikTok a intégré les capacités de commerce électronique et de publicité sur d’autres marchés est un avantage évident pour les créateurs et les utilisateurs de ces marchés. Nous pensons qu’une relation potentielle avec TikTok US en partenariat avec Microsoft pourrait ajouter cette fonctionnalité clé et fournir à Walmart un important moyen pour nous d'atteindre et de servir des clients omnicanaux ainsi que de développer notre marché tiers et nos activités publicitaires. Nous sommes convaincus qu'un partenariat Walmart et Microsoft répondrait à la fois aux attentes des utilisateurs américains de TikTok tout en satisfaisant les préoccupations des régulateurs du gouvernement américain.

D'autres informations devraient arriver dans les prochaines heures. Restez attentifs !

