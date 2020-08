Apple Music prépare une fonction "follow" pour suivre les artistes

Il y a 4 heures

Alban Martin

Apple Music est arrivé bien après Spotify et consorts, mais le service à la pomme est déjà numéro deux mondial. Bien installé dans son fauteuil, celui qui est arrivé cette année dans 72 nouveaux pays pourrait proposer de nouvelles fonctionnalités sociales.



En effet, une fuite qui nous a été envoyée par email fait état d'une nouveauté pour suivre les artistes. Une option pratique pour les fans qui est disponible chez le concurrent suédois notamment.

Un bouton "follow" pour les artistes chez Apple ?

On se souvient de la tentative de réseau social musical d'Apple. Baptisé Ping, il permettait durant deux ans de suivre ses artistes musicaux préférés tout en partageant ses goûts avec ses amis. Moins de deux ans plus tard, en octobre 2012, Apple annonçait sa fermeture. Mais la firme n'avait pas abandonné puisqu'Apple Music est sorti trois ans après. Si il est possible de suivre ses amis depuis quelque temps et de partager ses musiques ou playlists préférées, en revanche, il n'est pas encore permis de le faire avec un artiste.



Selon notre source, un bouton "follow" ferait bientôt son apparition sur toutes les plateformes afin d'engager encore un peu plus les clients et les artistes sur la plateforme. On imagine qu'on pourra être au courant des sorties, mais aussi pourquoi pas des concerts, des séances de dédicaces ou tout autre événement. Une manière également de venir titiller Facebook et Instagram qui sont les médias privilégiés à l'heure actuelle pour ce genre de rapport.

Comment suivre vos amis sur Apple Music

Rappelons que pour la confidentialité, le partage de vos informations avec des amis sur Apple Music nécessite l'activation par l'utilisateur.

Ouvrez l’app Musique et touchez "Pour vous" en bas de l’écran. Dans l’angle supérieur droit de l’écran, touchez votre photo. Touchez "Découvrez la musique qu’écoutent vos amis". Suivez les instructions à l’écran pour créer un nom d’utilisateur, rechercher et suivre des amis, partager des playlists, et bien plus encore. Touchez OK.



Et vous, quel est votre sentiment sur Apple Music ? Quelle est la fonctionnalité qui vous manque le plus ?