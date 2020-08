Apple Newsroom : évolution du design et un portrait d'une enseignante

Très discrètement, Apple a apporté une mise à jour à sa Newsroom, espace réservé pour publier des communiqués de presse à destination des journalistes.



En effet, tout se joue au niveau du design, avec un style plus épuré et une mise en avant d'articles à la une avec des photos d'illustrations.



Pour l'occasion, ils ont publié une nouvelle histoire : celle de Portrice Warren, enseignante de l'Alabama, qui s'apprête à une année d'étude très spéciale avec le COVID-19.

Apple met à jour le design de Newsroom

Avec cette mise à jour du design, Apple a choisit de mettre en avant des histoires autour de différents profils qui utilisent, dans un cadre professionnel, des appareils à la Pomme.



La dernière en date n'est autre que celle de Portrice Warren, une enseignante en Alabama, plus particulièrement en sciences et en sciences sociales de quatrième année à Birmingham. Cette dernière, pour sa rentrée, utilisera des outils et des ressources Apple comme le programme Everyone Can Code et l'application Clips pour enseigner à distance.