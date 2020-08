Powerbeats 2 : Apple va payer 9,75 millions pour un recours collectif

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

2

Ce recours collectif date de 2015 et pourtant les plaignants n'ont rien lâché dans leur procédure judiciaire contre Apple. La firme de Cupertino a décidé cette nuit de mettre fin à cette affaire et comme souvent, quand l'entreprise est à bout, elle paie pour être tranquille et tourner la page. C'est justement ce qui va se passer avec ce recours collectif !

Apple accepte de payer 9,75 millions de dollars

De nombreux utilisateurs qui avaient acheté les Powerbeats 2 en 2015 avaient déclaré devant la justice qu'Apple n'avait jamais assumé le fait qu'il y avait un problème avec la durée de vie de la batterie. Plusieurs de ces personnes avaient fait une demande de réparation dans la période de garantie du produit, cependant Apple n'a effectué aucune réparation et/ou remplacement des Powerbeats 2.



Ce défaut de fabrication des écouteurs Beats, Apple n'en a jamais parlé officiellement, mais de nombreuses personnes ont reçu les Powerbeats 2 avec une batterie anormale qui s'est très vite épuisée dans la première année d'utilisation. La firme de Cupertino explique aujourd'hui qu'elle accepte de payer 9,75 millions de dollars pour éviter les litiges coûteux. L'entreprise sait qu'elle n'a pas été exemplaire dans les demandes de service après-vente. Cette somme de plusieurs millions de dollars sera divisée entre tous les plaignants. Cela servira aussi à payer les honoraires d'avocats et les frais connexes.

Il est rare que Apple accepte de payer un recours collectif de consommateurs mécontents. En général, la firme de Cupertino le fait au bout de quelques années quand elle ne voit plus d'issue favorable possible. Ce doit probablement être les avocats de la firme qui expliquent à l'Apple Park que si l'affaire passe en audience finale sans accord avec les plaignants, les coûts risquent d'être très coûteux. Finalement, en donnant 9,75 millions de dollars, Apple économise peut-être plusieurs centaines de millions.



Bon à savoir... Si vous avez acheté les Powerbeats 2 avant le 7 août 2020, vous pouvez réclamer un paiement du règlement à Apple après que la Cour supérieure de l'État de Californie, comté de Santa Clara ait accepté cet accord financier. L'audience qui permettra de valider cette décision d'Apple aura lieu le 15 janvier 2021 à 9h.

Vous pouvez faire la demande en ligne sur ce site.



Pour rappel, quand Apple commercialisait ses Powerbeats 2 (maintenant révolu avec des générations plus récentes), la firme expliquait qu'ils pouvaient atteindre jusqu'à 6 heures d'autonomie, résistait à la transpiration et était très léger avec seulement 24g.

La gamme Powerbeats a aujourd'hui bien évolué, puisqu'avec la version "haute performance" les écouteurs atteignent jusqu'à 15 heures d'écoute, possède la puce H1 pour le "Dis Siri" et ont la technologie "Fast Fuel" pour une recharge de cinq minutes qui garantit une heure d'écoute.

Visiblement Apple a appris de ses erreurs, puisque le problème sur la durée de vie de la batterie n'est jamais réapparu sur les versions qui ont suivi les Powerbeats 2.



Source