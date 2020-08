FAR Lone Sails : une aventure post-apocalyptique bientôt sur iOS

Avec l'App Store, nous avons la chance d'avoir une source inépuisable de nouveautés autour des jeux vidéo, avec toujours plus de titres indépendants ou provenant de grosses écuries.



Ainsi, plusieurs fois par an, nous avons le droit à de véritables merveilles qui sortent de l'imagination de petits studios. Si je devais mettre une pièce sur cette deuxième partie d'année 2020, je citerais le futur FAR: Lone Sails (v1.0, 1,5 Go, iOS 10.0).



Développé par Okomotive, celui-ci nous emmène dans une aventure post-apocalyptique aux graphismes somptueux. Le trailer :

FAR: Lone Sails disponible le 1er octobre

Traversez un fond marin asséché jonché des restes d'une civilisation en décomposition. Gardez votre bateau unique en marche, surmontez de nombreux obstacles et résistez aux conditions météorologiques dangereuses. Jusqu'où pouvez-vous le faire? Que trouverez-vous?

Vous l'aurez compris, vous êtes l'un des survivants d'un univers post-apocalyptique à bord de votre machine. Vous devrez ainsi découvrir un monde unique, pour trouver des traces de l'ancien peuple et des reliques de la vie d'avant.



Pour ce faire, vous devrez entretenir votre bateau, tout en découvrant l'histoire de cette civilisation disparue. Le jeu, et sa bande originale, ont déjà reçu quelques prix (le jeu et disponible sur PC et consoles) et on a hâte de pouvoir tester cela !



Sortie prévue le 1er octobre au prix de 4,99 euros !





