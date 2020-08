Apple Arcade : Trois développeurs racontent leur expérience avec le service

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

1

Apple Arcade a apporté une nouvelle façon aux consommateurs de télécharger les jeux, mais aussi une nouvelle manière aux développeurs d'atteindre les nombreux utilisateurs iOS, iPadOS, macOS et tvOS. Un trio de développeurs qui ont publié un titre sur Apple Arcade a décrit leur expérience avec le service d'Apple.

Apple Arcade, un bon plan quand on est développeur ?

Depuis le début du lancement de son service, Apple a toujours accordé une grande importance sur les demandes des développeurs, les a toujours écoutés et a mis en place des financements attractifs.

Aujourd'hui, trois développeurs se sont exprimés sur leur expérience avec Apple Arcade. Publier un jeu dans le service d'Apple est-il intéressant comparé à si vous le proposiez en indépendant dans l'App Store ? Pour ces trois développeurs, il y a de nombreux avantages.



Commençons avec Steven Burgess du studio Hello Games. En 2018, l'homme apprenait les intentions d'Apple de se lancer dans un nouveau service d'abonnement mensuel où il y aurait une multitude de jeux à télécharger. Après un entretien qui a duré de longues heures avec les principales personnes à l'origine de l'idée "Apple Arcade", Steven Burgess convaincu du projet commence la création de "The Last Campfire". À l'époque, le développeur explique qu'il voulait surtout savoir quels étaient les types de jeux que recherchait la firme de Cupertino pour Apple Arcade.

Aujourd'hui, Steven ne regrette pas sa collaboration avec Apple, qu'il juge comme intéressante et prometteuse.

Jake Hollands qui travaille pour l'éditeur Devolver Digital est l'auteur du célèbre titre "Game of Thrones : Tale of Crown", le développeur explique qu'à la base le jeu devait sortir de façon indépendante sur l'App Store et générer des revenus grâce aux achats intégrés. Après des discussions avec Apple, le projet a complètement changé et le jeu est finalement sorti sur Apple Arcade. Le développeur a lui aussi été conquis par le service d'Apple, la qualité du jeu y a aussi gagné puisqu'il n'aura pas eu besoin d'intégrer des bandeaux publicitaires ni de créer de la monnaie virtuelle pour faire acheter les joueurs.



Le dernier développeur à s'exprimer est Sean Krankel le co-fondateur du studio "Night Shool Studio". Il a été contacté par Apple et invité à proposer son jeu en exclusivité Apple Arcade. Il explique : "Je doutais assez qu'un jeu premium puisse encore survivre dans ce monde". Après l'étude de la proposition d'Apple, le studio en a conclu que c'était la meilleure solution pour son jeu "Next Stop Nowhere". Ce qui est casse-tête pour un développeur de jeu vidéo sur smartphone, c'est de développer un système de rentabilité avec les achats intégrés. En le proposant sur Apple Arcade, Sean Krankel avec le reste de son équipe n'a pas eu besoin de travailler sur ce point. Il reconnait qu'éviter la monétisation a été un soulagement et avoue qu'il n'est pas bon à ce sujet.

Un système de rémunération avantageux

Si on pourrait se dire "avec un tarif mensuel de 4,99€/mois, Apple ne doit pas beaucoup payer les développeurs", détrompez-vous... Le système d'Apple consiste à acheter des jeux pour alimenter son catalogue. Que le jeu fonctionne ou non, le développeur est gagnant, car le risque est minime ! Si on regarde le principal concurrent "Google Play Pass", la rémunération est essentiellement sur l'engagement, plus le jeu du développeur du jeu rencontrera du succès, plus celui-ci gagnera !

Si cela peut-être plus avantageux que le système d'Apple, c'est aussi un énorme risque. Puisque le catalogue du Google Play Pass est nettement plus complet qu'Apple Arcade et créer un engagement parmi plusieurs centaines autres jeux, c'est un sacré challenge !

Source