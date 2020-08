Apple rend hommage à Mort de Chadwick Boseman avec une mise en avant

Si vous avez suivi l'actualité de ces derniers jours, vous avez certainement dû apprendre la mort de l'acteur Chadwick Boseman, connu notamment pour son rôle principal dans Black Panther.



L'homme courageux, touché par un cancer du côlon, a tourné 7 films malgré sa maladie, a assisté aux avant-premières et fait des conférences tout en gardant le secret pour lui.



Une force égale à celle du super-héros qu'il incarnait sur le grand écran et à laquelle Apple a tenu à rendre hommage.

Apple met en avant les films de Chadwick Boseman

À seulement 43 ans, l'acteur Chadwick Boseman nous a quittés ce 29 août, au plus grand désarroi de ses partenaires à l'écran et de ses nombreux fans.



Il faut dire que l'homme, touché par un cancer du côlon, n'a jamais dévoilé publiquement cette maladie : malgré tout, il a enchainé les tournages, les visites dans les hôpitaux et les apparitions lors d'évènements.



Pour lui rendre hommage, Apple a décidé de lui consacrer une mise en avant sur Apple TV et sa boutique en ligne, permettant de découvrir ou de redécouvrir ses différents films.



Outre Black Panther, l'homme a tourné dans l'excellent Get on up, mais également dans 42, Avengers ou encore Manhattan Lockdown.