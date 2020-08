Netflix : des films et épisodes de séries gratuits mais pas sur iOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 26 min)

Alexandre Godard

Une nouveauté débarque sur Netflix. Il s'agit d'un accès gratuit à une sélection de films et d'épisodes de séries. Le but ? Séduire les "futurs" nouveaux clients. Important de noter tout de suite que c'est disponible partout sauf sur iOS. Voyons ensemble ce que propose cette sélection.

Contenus gratuits pour attirer de nouveaux clients

Après l'annonce il y a peu de temps de l'arrêt du premier mois gratuit pour tout nouveau client, Netflix ne compte pas s'arrêter là et tente une nouvelle méthode pour séduire de potentiels nouveaux abonnés. Des films et des épisodes de séries gratuits !



Même pas besoin de se créer un compte, il suffit juste d'aller sur le site où l'application Netflix et vous pourrez profiter de cette sélection. La sélection gratuite comprend des séries et films comme Stranger Things, Élite, Dans leur regard, Baby boss : les affaires reprennent, Murder Mystery ou encore Les Deux Papes. On y retrouve également des émissions TV et documentaires comme Love is Bling et Notre planète. Cette sélection est amenée à évoluer au fil des mois. Cependant, si à première vue cette annonce paraît forte, il y a des restrictions qui limitent l’intérêt de la chose.



Du contenu gratuit chez Netflix mais...

Le géant du streaming a limité les séries au premier épisode de la première saison. Pour accéder à la suite, vous devez évidemment choisir un forfait Netflix. L’entreprise a précisé qu’elle examinait différentes offres marketing pour attirer de nouveaux membres et leur offrir une excellente expérience. Netflix hésite depuis plusieurs mois pour choisir une offre adaptée aux nouveaux abonnés.

L’essai gratuit de 30 jours a été supprimée en février dernier puis a refait un bref retour avant d’être remplacée par 7 jours d’essai gratuit. Depuis quelques jours, la plateforme teste le premier mois à tarif réduit dont le coût varie entre 0,05 et 3,99 €. Les nouveaux contenus gratuits pourraient finalement remplacer les autres stratégies de Netflix.

Nous ignorons combien de temps cette nouvelle offre durera, mais elle pourrait bien s’étendre sur la durée. Ce n’est pas la première fois que Netflix rend des contenus de son catalogue gratuit. C’était déjà le cas en fin d’année dernière avec le film La légende de Klaus.



Comme je l'ai dit en introduction, cette "offre" n'est pour l'instant pas disponible sur iOS. Netflix n'a pas encore communiqué sur cette décision. À suivre...



On regrette déjà l'époque où le premier mois était gratuit.



Source