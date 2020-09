Apple Watch Series 6 : Tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés !

Julien Russo

Vous l'attendez avec impatience et pourtant nous ne sommes plus très loin de l'annonce officielle. L'Apple Watch Series 6 devrait apporter cette année plusieurs nouveautés conséquentes qui lui apporteront des arguments de ventes stratégiques sur l'aspect de la santé et du bien-être. Découvrez tout ce que les rumeurs affirment déjà connaitre sur la future génération de la montre connectée.

Les nouveautés de la Series 6

Si l'Apple Watch Series 5 aurait pu durer encore longtemps par son avance sur ses technologies comparées aux concurrents, Apple ne prendra pas plus d'un an avant de la renouveler vers une Series 6.

Les rumeurs annoncent que ce mois de septembre sera l'occasion pour la firme de Cupertino de lever le voile sur la sixième génération de son Apple Watch.

Au programme nous devrions retrouver des composants plus récents avec un processeur S6 et probablement une Apple W4. L'Apple Watch Series 6 connaitrait donc un gain de performance, mais également des performances WiFi supérieures !

Les rumeurs voient également une amélioration de l'étanchéité de la montre. À l'heure actuelle, la Series 5 descend jusqu'à 50 mètres sous l'eau (ce qui est déjà pas mal), mais Apple pourrait aller encore plus loin en assurant une profondeur plus importante pour l'immersion sous l'eau.

Moniteur d'oxygène sanguin

Ce sera la fonctionnalité star de l'Apple Watch Series 6. Les ingénieurs d'Apple spécialisés dans les fonctionnalités santé ont réussi à développer un système de surveillance de l'oxygène dans le sang. Souvent appelé "moniteur de SpO2", il serait possible pour votre Apple Watch de détecter l'apnée du sommeil ou même l'anxiété !

Cela permettrait également d'aider dans la détection du Covid-19. Si une montre connectée ne peut vous dépister du virus, elle peut vous donner des indications qui pourrait vous inciter à aller vous faire tester. D'après les récentes études, les personnes infectées au Covid-19 ont des niveaux d'oxygène qui chutent, avec une détection du rythme cardiaque combiné à une détection de l'oxygène dans le sang, cela permettrait à l'Apple Watch de vous donner des informations sérieuses et fiables sur votre état de santé.

Le suivi du sommeil amélioré

À partir de watchOS 7, toutes les Apple Watch éligibles à la mise à jour pourront vous proposer un suivi du sommeil. Il deviendra facile de savoir si vous avez bien dormi ou si vous avez eu une nuit agitée. Avec l'Apple Watch Series 6 vous devriez avoir plus d'informations, puisque d'après les rumeurs elle aura une fonctionnalité renforcée grâce à la fonctionnalité de surveillance de l'oxygène sanguin. En effet, la Series 6 cela la seule montre d'Apple qui pourra vous indiquer si vous présentez des signes d'apnée du sommeil.

Les alertes d'anxiété

L'Apple Watch Series 6 pourra vous envoyer des notifications d'alertes en cas de détection d'anxiété. La montre se basera sur deux symptômes pour vous lancer l'alerte.

Si vous respirez trop fort et que vous avez un rythme cardiaque trop élevé alors que vous ne faites pas de sport, l'Apple Watch va considérer qu'il y a un gros problème et vous enverra une alerte de stress pour vous inviter à vous calmer.



Nouveau bracelet à boucle en cuir

Voici le nouveau bracelet qui devrait accompagner le lancement de l'Apple Watch Series 6. Il s'agit d'un magnifique bracelet à boucle en cuir qui a complètement été repensé. D'après la rumeur qui a dévoilé le bracelet, il s'enroule et serait associé à de puissants aimants. Son principal avantage par rapport au bracelet à boucle en cuir actuel c'est qu'il aurait un aspect plus fin, ce qui est flagrant sur l'image ci-dessus. Les couleurs proposées par Apple seraient le noir, le rose, le marron et le rouge.

À noter quand même que le site qui a dévoilé cette rumeur n'a aucun antécédent dans la matière, à prendre à la légère...

Le prix et la disponibilité

L'Apple Watch Series 6 devrait être disponible assez rapidement après son annonce. Contrairement aux iPhone 12, nous n'avons eu aucun retour négatif sur la production, la Series 6 n'aurait pas rencontré de retard de production à cause de la pandémie. Bonne nouvelle, elle devrait être commercialisée au même tarif que l'Apple Watch Series 5.