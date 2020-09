Bloomberg confirme la refonte de l'iPad Air 4

Décidément, la nuit a été remplie de confirmations et de rumeurs autour des produits de la Pomme : nous avons notamment appris que les AirPods 3 verraient le jour durant le premier semestre 2021, qu'un nouvel HomePod mini est prévu, que la nouvelle génération d'Apple TV 4K sera vendue avec une télécommande compatible Localiser et que deux nouveaux modèles d'Apple Watch 6 sont prévus pour cet automne.



Oui, ça en fait des informations et pourtant, ce n'est pas fini... En effet, nos confrères du site web Bloomberg viennent de confirmer la future refonte de l'iPad Air. Bien que des sources en parlaient déjà, il est intéressant de noter qu'un média aussi important aille dans ce sens.

L'iPad Air aura bientôt le droit à un rafraîchissement

Dans un nouveau rapport publié aujourd'hui, Mark Gurman de Bloomberg a évoqué les produits Apple à venir cet automne. Outre la nouvelle gamme d'iPhone 12, on devrait également retrouver un iPad Air 4 avec un design bord à bord.



Une confirmation d'une rumeur qui court depuis plusieurs semaines et qui marquerait donc une refonte du célèbre iPad Air. Malheureusement, nous n'avons que très peu d'informations outre le design bord à bord, la présence d'un bouton d'alimentation qui ferait également office de Touch ID et remplacement du connecteur Lightning par un port USB-C. Nous étions les premiers à vous partager le manuel de l'iPad Air 4.



