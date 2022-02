Le kidnappeur de la gouvernante de Mike Bloomberg retrouvé grâce à son iPad

Un homme armé qui voulait apparemment s'en prendre aux filles de l'ancien maire de New York, Mike Bloomberg et qui avait kidnappé une gouvernante, a finalement été arrêté jeudi grâce à l'iPad de la victime. Encore une histoire insolite qui fait la publicité d'Apple.

Une histoire qui se finit bien grâce à Localiser

Le suspect, Joseph Beecher, était à la recherche des filles de M Bloomberg, Emma et Georgina, après s'être introduit mercredi dans le ranch à 44 millions de dollars du milliardaire dans le Colorado. Après avoir utilisé son camion pour ouvrir la porte d'entrée, Joseph Beecher a demandé à la gouvernante Amanda Edinger de lui dire si les filles se trouvaient sur la propriété. Beecher, 48 ans, était auparavant un homme à tout faire travaillant et vivant dans un complexe d'appartements à Craig, à environ 100 kilomètres du ranch.



Après avoir compris que les filles n'étaient pas sur la propriété, Beecher a forcer Edinger à se rendre avec lui dans le Wyoming, selon des documents judiciaires vus par le New York Daily News.

Montage iPhoneSoft © Apple Plans



Pendant qu'il conduisait, M. Beecher a forcé la femme à faire plusieurs arrêts, principalement pour retirer plusieurs centaines de dollars d'un distributeur automatique de billets, selon les documents judiciaires. Il a souvent fait des "déclarations menaçantes", notamment en l'avertissant qu'il tirerait sur les passants d'une station-service si elle essayait d'obtenir de l'aide. M. Beecher obligeait également la femme à dormir dans le même lit que lui, la tête sur sa poitrine et le bras autour de sa taille, des ordres qu'elle a déclaré aux autorités avoir suivis de peur qu'il ne lui fasse du mal.



Les deux personnes ont été retrouvées après que les enquêteurs aient déclaré avoir utilisé une application sur le téléphone de la femme - qui avait été laissé au ranch - pour suivre son iPad jusqu'au motel du Wyoming, certainement via le réseau Localiser (ou Find My) d'Apple. Les autorités ont déclaré qu'il lui avait été demandé de réserver leur chambre sous de faux noms.



On ne sait pas exactement pourquoi Beecher voulait se rendre auprès des filles de Bloomberg, mais il aurait prétendu vouloir "faire une scène internationale". Au moment de son arrestation, il portait sur lui une arme de poing et possédait un AR-15.



L'homme a également affirmé avoir déjà tenté de retrouver Bloomberg au cours de l'été, lors d'une perquisition à l'aéroport local. Beecher a été inculpé d'enlèvement devant un tribunal fédéral, mais aucune charge n'a été retenue contre lui pour le moment.