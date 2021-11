Un père et sa fille retrouvés après un accident d'avion grâce à leur iPad

Hier à 23:20 (Màj hier à 23:20)

Guillaume Gabriel

Les faits divers autour des appareils d'Apple sont nombreux, et les belles histoires le sont tout autant. En témoigne une nouvelle histoire qui nous provient des États-Unis, et plus particulièrement de Pennsylvanie...

Comme c'est le cas tous les jours, un petit avion à décoller pour se rendre dans un autre État. Hélas, l'appareil a subitement disparu des radars, laissant entrevoir une catastrophe.



À l'intérieur, un père et sa fille, qui ont pu être miraculeusement retrouvés grâce... à un signal émis par un iPad.

Un iPad sauve la vie d'un père et d'une fille suite à un crash d'avion

L'histoire est impressionnante et aurait pu finir mal, très mal... Un petit monomoteur Cessna 150, a décollé de l'aéroport international de Wilkes-Barre Scranton dans le canton de Pittston, en Pennsylvanie, dimanche. Ce dernier a rapidement disparu des radars, laissant indiquer un crash.



Dedans, seulement deux passagers, le pilote et sa fille : s'en suivent alors des recherches de cinq heures, en se basant d'abord sur le "dernier emplacement connu de l'avion". Hélas, les résultats ne donnent rien et les enquêteurs ont alors contacté la femme du pilote, qui avait attendu son mari et sa fille à leur destination, pouvant ainsi mettre la main sur le numéro de l'homme.



Ils ont également découvert que la fille avait un iPad, et grâce aux signaux, ont réussi à localiser les deux malheureux. Ces derniers étaient dans un "état pré-hypothermique" avec seulement des "blessures mineures", mais vivants.



Morale de l'histoire : acheter un appareil Apple !



